«Как вы, наверное, знаете, я представляю Ротшильдов. Я надеялся найти способ для банка, управляющего активами на сумму 160 миллиардов долларов, чтобы он мог что-то сделать в сфере технологий», — написал Эпштейн основателю фирмы Palantir, миллиардеру Питеру Тилю 28 февраля 2016 года.

Эпштейн тесно контактировал с французской банкиршей Арианой де Ротшильд (глава Rothschild Group).

В 2015 году финансист заключил со структурами Ротшильдов контракт на $26 млн, обязавшись оказать им услуги по «анализу финансовых рисков».

Примечательно, что в архиве есть письмо Эпштейна банкирше от 2014 года, в котором он предлагает обсудить «переворот на Украине, который откроет массу возможностей».