Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Девушки? Да пошли они на...!» Лепс эмоционально высказался о расставании с невестой 0 670

Lifenews
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Девушки? Да пошли они на...!» Лепс эмоционально высказался о расставании с невестой
ФОТО: Freepik

Лепс после расставания с Кибой заявил, что его время придет, и послал девушек на...

Певец Григорий Лепс впервые дал комментарий после расставания с невестой Авророй Кибой. Он заявил, что не собирается никого поздравлять с праздником 8 марта.

На кадрах он заявил, что его мало интересует женский праздник, придуманный Кларой Цеткин и Розой Люксембург. Насчет девушек артист сказал: «Да пошли они *****», однако он уверен, что «наше время еще придет».

Пара рассталась еще до Нового года и долгое время держала это в секрете. На одной из вечеринок, прошедших в декабре, Киба флиртовала с 30-летним Владиславом Дубровским, ресторатором и основателем сети Royal Arbat. Впрочем, никаких романтических отношений между ними не сложилось.

Ранее невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба объявила о разрыве отношений с 63-летним певцом. Она уточнила, что расставание произошло на ноте благодарности и уважения.

Читайте нас также:
#звезды #певец #новости #романтика #расставание #Григорий Лепс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Врач предостерегла от четырех типичных ошибок при болях в животе
Изображение к статье: Популярная пряность неожиданно повлияла на мозг
Изображение к статье: Дима Билан рассказал о своей новой влюбленности. Кто он или она?
Изображение к статье: Граждане Пятой Республики и гости страны всегда не прочь заняться любовью. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на понедельник
Наша Латвия
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?
Дом и сад
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео