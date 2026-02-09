Baltijas balss logotype
Галкин опубликовал фото из Москвы

Lifenews
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Галкин опубликовал фото из Москвы
ФОТО: Youtube

Юморист Максим Галкин опубликовал архивное детское фото, сделанное в Москве.

Известный юморист Максим Галкин показал архивные детские фотографии. Черно-белые снимки были опубликованы на его странице в соцсети Instagram.

На первом фото Галкин запечатлен в шубе и шапке на улице зимой. На втором снимке он держит за руку отца, рядом с ними стоит его мать и еще одна женщина.

В подписи к посту юморист уточнил, что первый снимок был сделан на Пушкинской площади в Москве, а второй — в Германии.

#Москва #instagram #соцсети #знаменитости #Максим Галкин #Германия
