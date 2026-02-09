Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Страх слабости и стыд: почему мужчины не просят поддержки 1 259

Lifenews
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Страх слабости и стыд: почему мужчины не просят поддержки

Для многих мужчин простая фраза «мне нужна помощь» оказывается одной из самых сложных в жизни. Даже когда ресурсы на исходе и решение проблемы очевидно, признаться в необходимости поддержки часто невозможно. Специалисты объясняют это психологическими установками, формирующимися годами, а не упрямством или характером.

Контроль как часть идентичности

С детства мужчинам внушают: быть сильным — значит справляться самому. Контроль над ситуацией, эмоциями, финансами и будущим становится частью идентичности. Просьба о помощи в этой логике воспринимается как признание слабости, поэтому многие мужчины решают всё самостоятельно, даже если это усложняет жизнь.

Стыд и страх выглядеть слабым

Стыд возникает не из-за самой проблемы, а из сравнения с внутренним идеалом: «я должен был справиться», «другие бы сделали лучше». Он проявляется через замкнутость, раздражение, сарказм или обесценивание чужой поддержки. Страх выглядеть слабым активируется даже в доверительных отношениях с партнерами или близкими — именно перед теми, чьё мнение особенно важно, мужчине сложнее признать уязвимость.

Автономность vs выгорание

Отказ от помощи — это не гордость, а привычка автономного выживания. В прошлом самостоятельность могла быть адаптивной стратегией, но во взрослой жизни она нередко ведет к выгоранию, хроническому стрессу и ощущению одиночества.

Принятие помощи как навык зрелости

Принятие поддержки снижает стресс, укрепляет социальные связи и помогает быстрее справляться с трудностями. Помощь не всегда означает «спасение» — это может быть взгляд со стороны, совместное обсуждение проблемы или совет, при этом контроль над ситуацией не теряется, а перераспределяется.

Современная мужская идентичность

Сегодня мужская идентичность меняется: давление быть «вечно сильным» постепенно уступает место более гибким моделям, где допустимы усталость, сомнения и просьба о поддержке. Это не отказ от ответственности, а способ жить более устойчиво и здорово.

Источник

Читайте нас также:
#поддержка #стресс #страх #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    9-го февраля

    На это психологи есть, для поддержки. Психолог, обычно разведённая женщина с детьми, неудачница короче. Может ли она научить, как правильно жить? Я говорит, пять раз замужем была. Правда мужики всегда меня бросали, потому я и набралась опыта, как с ними жить. Приходите, заплатите и я вам свой опыт передам.

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний
Изображение к статье: Врач дала несколько советов для облегчения кашля во время простуды
Изображение к статье: Михаил Галустян после развода нашел новую любовь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео