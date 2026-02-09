Латвийская ассоциация охотников с луком выступила с инициативой изменить Закон об охоте, чтобы узаконить в стране охоту с луком. Соответствующее обращение группа заинтересованных лиц направила в Комиссию Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике.

Действующая редакция закона сейчас устанавливает, что луки включены в перечень запрещенных средств охоты - в Законе об охоте они, среди прочего, упоминаются рядом с арбалетами как инструменты, использование которых на охоте не допускается.

Предлагаемые ассоциацией изменения предусматривают вычеркнуть из этого пункта луки. Это означало бы, что луки больше не считались бы запрещенным охотничьим средством и их можно было бы применять на охоте, если другие нормативные акты этого не запретят. При этом запрет на использование арбалетов сохранялся бы.

Одновременно ассоциация призывает дополнить поправки, исключив слово "lokus" (луки) также из 3-го пункта 32-й статьи Закона об охоте. Эта норма предусматривает административные наказания за использование недозволенных средств охоты, и в нее сейчас попадают и луки, потому что они упомянуты в списке запрещенных инструментов.