Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте 0 219

Lifenews
Дата публикации: 09.02.2026
LETA
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте

Латвийская ассоциация охотников с луком выступила с инициативой изменить Закон об охоте, чтобы узаконить в стране охоту с луком. Соответствующее обращение группа заинтересованных лиц направила в Комиссию Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике.

Действующая редакция закона сейчас устанавливает, что луки включены в перечень запрещенных средств охоты - в Законе об охоте они, среди прочего, упоминаются рядом с арбалетами как инструменты, использование которых на охоте не допускается.

Предлагаемые ассоциацией изменения предусматривают вычеркнуть из этого пункта луки. Это означало бы, что луки больше не считались бы запрещенным охотничьим средством и их можно было бы применять на охоте, если другие нормативные акты этого не запретят. При этом запрет на использование арбалетов сохранялся бы.

Одновременно ассоциация призывает дополнить поправки, исключив слово "lokus" (луки) также из 3-го пункта 32-й статьи Закона об охоте. Эта норма предусматривает административные наказания за использование недозволенных средств охоты, и в нее сейчас попадают и луки, потому что они упомянуты в списке запрещенных инструментов.

Читайте нас также:
#Латвия #охота #инициатива #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний
Изображение к статье: Врач дала несколько советов для облегчения кашля во время простуды
Изображение к статье: Михаил Галустян после развода нашел новую любовь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео