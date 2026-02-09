Врач-эндокринолог Алевтина Оранская назвала неочевидную причину импотенции у мужчин до 45 лет.

Оранская рассказала, что импотенция у мужчин в этом возрасте может появляться из-за повышенного уровня сахара в крови. «Эректильная дисфункция — это раннее осложнение, которое возникает при преддиабете», — отметила врач.

Ранее кардиолог Герман Гандельман назвал продукт, улучшающий потенцию. Он рассказал, что таким эффектом обладает острый перец, так как он расширяет сосуды.

До этого врач и телеведущая Елена Малышева назвала ошибку мужчин, столкнувшихся с импотенцией. По ее словам, мужчинам с эректильной дисфункцией не следует обращаться к психологу.