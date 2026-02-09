Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тотальное отключение: принтеры перестали работать с Windows 0 1017

Техно
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тотальное отключение: принтеры перестали работать с Windows
ФОТО: Unsplash

Старые принтеры программисты Microsoft отключили в Windows 11 "из-за соображений безопасности". Таким образом, пользователям предложено потратиться на новые принтеры или вовсе отказаться от них.

Корпорация Microsoft перестала поддерживать работу определенных моделей принтеров в Windows 11. На это обратило внимание издание HotHardware.

В компании подчеркнули, что поддержка драйверов V3 и V4 для офисной техники прекращена в целях обеспечения безопасности. Журналисты медиа подчеркнули, что с данными драйверами, как правило, работают многие принтеры старых моделей, и призвали пользователей проверить совместимость их устройств с новым программным обеспечением (ПО).

В материале говорится, что многие пользователи остались недовольны таким решением. При этом Microsoft анонсировала прекращение поддержки V3 и V4 еще в сентябре 2023 года. В компании отметили, что «большинство клиентов используют более новые драйверы принтеров или современные решения для печати».

«Надеемся, что пользователи, которых это затронуло, поймут, почему их устройства перестали работать, и смогут поддерживать их работоспособность как можно скорее», — отметили журналисты. По их словам, в крайнем случае можно перейти на Windows 10 — в этой операционной системы (ОС) поддержка V3 и V4 осталась.

Ранее авторы издания PCWorld посоветовали пользователям перейти на Windows 10. Главной причиной отказа от Windows 11 они назвали риски конфиденциальности из-за искусственного интеллекта.

Читайте нас также:
#microsoft #безопасность #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
5
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Lonestar Data Holdings предлагает разместить сервера на нашем естественном спутнике. Иконка видео
Изображение к статье: В скором будущем нашими аккаунтами будут управлять неутомимые помощники. Иконка видео
Изображение к статье: Простой анализ крови способен предсказать, кто умрет в течение двух лет
Изображение к статье: Как авианосцы преодолевают штормовые волны и ветер, сохраняя самолеты на борту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео