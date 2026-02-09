Baltijas balss logotype
Доверие подорвано: Windows 11 назвали опаснее Windows 10 из-за ИИ 0 334

Техно
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Доверие подорвано: Windows 11 назвали опаснее Windows 10 из-за ИИ
ФОТО: Unsplash

Специалисты издания PCWorld посоветовали пользователям перейти на Windows 10. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы портала заявили, что актуальная Windows 11 имеет функции искусственного интеллекта (ИИ), которые могут стать причиной раскрытия конфиденциальных данных пользователей. Так, они назвали опцию Recall, с которой операционная система (ОС) постоянно записывает экран компьютера. Журналисты предложили пользователям оставаться на Windows 10, а если они уже перешли на Windows 11, совершить даунгрейд.

По словам авторов, главная причина отказаться от Windows 11 заключается в том, что Microsoft своим агрессивным развертыванием функций ИИ подорвала доверие к себе. Поэтому они предложили перейти на Windows 10, которая имеет меньше новых функций.

В материале говорится, что Windows 10 будут поддерживать обновлениями безопасности как минимум до октября 2026 года. После окончания поддержки пользователям предложили перейти на более безопасные ОС — например, Linux.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #microsoft #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

