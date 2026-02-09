Baltijas balss logotype
В латвийском городе травматологам запретили лечить людей: за помощью придется ехать десятки километров 0 4316

Наша Латвия
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В латвийском городе травматологам запретили лечить людей: за помощью придется ехать десятки километров

После сообщения о ненадлежащем качестве услуг, оказанных пациентам травматологами, в Екабпилсской региональной больнице приостановлена работа травматологического отделения.

Двое травматологов отстранены от работы на время проверки, сообщает Латвийское телевидение. Это означает, что в Екабпилсской региональной больнице пациенты с травмами не принимаются, и им приходится обращаться за медицинской помощью в больницы других городов.

Председатель правления Екабпилсской региональной больницы Эрвинс Кейшс подтвердил Латвийскому телевидению, что при ознакомлении с упомянутыми случаями на первый взгляд создаётся впечатление, что помощь пациентам действительно была оказана некачественно.

«Если мы не можем предоставлять услуги, то мы должны временно прекратить их предоставление», — признал Кейшс.

Он подчеркнул, что амбулаторные услуги травматологов больница продолжит обеспечивать, тогда как стационарное травматологическое отделение используется для лечения других пациентов.

Пострадавшие с травмами в настоящее время будут лечиться в больницах Даугавпилса или Резекне, которые находятся как минимум в 90 километрах от Екабпилса.

#здравоохранение #медицина #Латвия
Видео