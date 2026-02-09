Это город, который, бесспорно, обладает богатыми природными ресурсами, но здесь нужно уметь отделять воспоминания от реальности. Другая острая тема - архитектурное наследие. Большинство проектов, которые называют "реконструкцией", на самом деле являются новыми зданиями, говорит она. "Здания, построенные из фибо-блоков, обшитых досками - это лишь приблизительные копии, потому что, например, изменены пропорции. Юрмала - это фактически вновь построенный город. Я считаю, что после такой реконструкции культурная и историческая ценность здания меняется - она уменьшается".

По мнению Верпе, вещи нужно называть их настоящими именами. Нынешняя практика, конечно же, станет и историческим свидетельством: "Того, как мы обращаемся с деревянными зданиями. В любом случае, фактического сноса исторической деревянной архитектуры столь же жестоко и массово, как в Юрмале, больше нигде в Латвии не происходит. В других местах спорят о каждом фрагменте и пытаются его сохранить. В Юрмале даже не пытаются, потому что знают, что выгоднее строить дома из блоков и продавать их. Это разрешено, разрешено уже давно", - критикует архитектор как заказчиков, так и архитекторов и самоуправление.

Другая проблема связана с советской архитектурой: "Хранители наследия за 30 лет так и не поняли, что этот исторический период закончился и что у него тоже есть свои ценности. Они до сих пор не осознали эту архитектуру". Однако один памятник из недавней истории курорта в Юрмале все же есть - это летний навес над концертным залом "Дзинтари", спроектированный Модрисом Гелзисом. Понимание архитектуры уже начало меняться, говорит Верпе, но война на Украине подавила этот импульс. По ее мнению, многие санатории и другие здания того времени должны быть включены в список объектов культурного наследия.