10 февраля 2024 года Церковь отмечает память известного подвижника и «учителя покаяния» — преподобного Ефрема Сирина. Этот день также называют «Ефрем Сирин», «Ефремов день», «Ефрем-ветродуй», «запечник», «сверчковый заступник», «кудесы». В народе этот день считается Днем чудес, когда может произойти любое неожиданное событие.

Кто такой Ефрем Сирин?

Ефрем появился на свет в начале IV века в семье бедных христиан-земледельцев, проживавших в Низибии (Месопотамия). Как сообщает журнал «Фома», несмотря на благочестивое воспитание, будущий святой с ранних лет отличался вспыльчивым характером и раздражительностью, часто вступал в конфликты и совершал необдуманные поступки, что однажды привело его в темницу. Находясь в заключении, он услышал во сне голос, призывающий его к покаянию и изменению жизни. После этого Ефрема оправдали и освободили. Оказавшись на свободе, юноша серьезно задумался о своей жизни, раскаялся в своих прежних поступках и удалился в окрестные горы, где начал вести отшельническую жизнь.

В горах Ефрем стал учеником известного аскета Иакова, у которого научился христианской кротости, смирению и покорности Промыслу Божию. Они провели вместе 14 лет, вплоть до смерти старца. Затем Ефрем поселился в монастыре рядом с Едессой и углубился в изучение Священного Писания, сочетая это с серьезными подвижническими трудами. Проповеди святого привлекали множество людей, и язычники, слушая их, обращались в христианство. Кроме того, он занимался толкованием Писания и созданием молитв и песнопений. Центральными темами в творениях Ефрема Сирина были покаяние, вера, благочестие и любовь.

В конце своей жизни преподобный Ефрем посетил Египет, где познакомился с духовными подвигами местных пустынников. Святитель Василий Великий хотел рукоположить святого Ефрема в священники, но тот, проявив смирение, отказался, приняв лишь сан диакона, в котором и оставался до своей кончины. Также по великому смирению преподобный отказался от епископства, представившись юродивым. Последнюю часть своей земной жизни преподобный Ефрем Сирин провел в пещере под Едессой, успев перед этим на пожертвования верующих построить богадельню для нищих и больных.

Что разрешено 10 февраля 2024 года?

Отличный день для генеральной уборки квартиры.

Хорошо перебрать гардероб, постирать грязные вещи, заштопать или зашить порванные.

В этот день после обеда стоит почаще смотреть на себя в зеркало.

Что запрещено 10 февраля 2024 года?

Запрещено убивать насекомых.

Запрещено обижать домашних питомцев.