Европе срочно необходимо снизить свою зависимость от американских платежных систем, таких как Visa и Mastercard, заявила глава Европейской платежной инициативы (EPI) Мартин Ваймерт.

Он опасается, что их доминирование американцев на рынке может быть использовано в качестве оружия, если трансатлантические отношения ухудшатся, пишет Financial Times.

«Мы сильно зависим от международных [платежных] решений. Да, у нас есть хорошие национальные активы, такие как внутренние платежные системы, но у нас нет ничего трансграничного», — рассказала Ваймерт.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), в 2022 году на Visa и Mastercard приходилось почти две трети транзакций в еврозоне, при этом в 13 странах-членах нет национальной альтернативы американским платежным системам. Однако даже там, где есть внутренние платежные системы, их использование сокращается, отмечает газета.

«Глубокая интеграция создала зависимости, которыми можно было бы злоупотреблять, когда не все партнеры являются союзниками», — предупредил бывший премьер-министр Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. «Взаимозависимость, когда-то рассматриваемая как источник взаимного сдерживания, стала источником рычагов влияния и контроля», — добавил он.

EPI, куда входят BNP Paribas и Deutsche Bank, в 2024 году запустила европейскую альтернативу Apple Pay под названием Wero. В настоящее время эта система цифровых платежей насчитывает 48,5 млн пользователей в Бельгии, Франции и Германии, к 2027 году планируется расширить ее использование.

ЕЦБ также продвигает идею цифрового евро на всей территории еврозоны с целью укрепления денежно-кредитного суверенитета ЕС.