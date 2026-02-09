Baltijas balss logotype
Файлы Эпштейна: в 2018 году он заказал на свой остров 1250 литров серной кислоты

Lifenews
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Файлы Эпштейна: в 2018 году он заказал на свой остров 1250 литров серной кислоты
ФОТО: Global Look Press

Инвестбанкир Джеффри Эпштейн в 2018 году заказал на свой остров доставку шести бочек серной кислоты общим объемом 1250 литров, следует из одного из опубликованных «файлов Эпштейна», изученного изданием International Business Times. Зачем серная кислота в таких объемах понадобилась Эпштейну — неизвестно.

В документе был запрос на оплату около пяти тысяч долларов — в эту сумму входила стоимость самой кислоты, а также страховка и услуги транспортировки, цитирует "Медуза".

Заказ был сделан 6 декабря 2018 года — примерно за полгода до того, как ФБР предъявила Эпштейну обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуализированной эксплуатации.

Многие пользователи соцсетей предположили, что серная кислота могла потребоваться Эпштейну для растворения тел, чтобы скрыть свои преступления. Каких-либо подтверждений этой версии нет. Другие пользователи отмечают, что серная кислота используется для самых разных целей — например, для опреснения морской воды или регулирования кислотности воды в бассейне.

#соцсети #ФБР #преступления
