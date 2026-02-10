Baltijas balss logotype
Ксении Бородиной накануне 43-летия пророчат очередную разлуку 0 378

Lifenews
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хейтеры преследуют звездную чету.

Хейтеры преследуют звездную чету.

Ее мужа называют альфонсом, хотя он зарабатывает миллионы.

На блогера Николая Сердюкова, мужа Ксении Бородиной, обрушилось много хейта в соцсетях. Поклонники звезды релити-шоу «Дом-2» считают, что последний избранник не дотягивает до уровня брюнетки, с чем, по всей видимости, солидарен и журналист Отар Кушанашвили.

Николая Сердюкова нередко называют альфонсом и меркантильным человеком, который сумел стать известным благодаря популярной телеведущей. Для Ксении Бородиной повсеместная критика возлюбленного стала тяжелым испытанием. Так, она продолжает утверждать, что ее мужчина зарабатывает в месяц несколько миллионов рублей, о чем приходится разве что мечтать его недоброжелателям. «Это мало? Нет, это больше, чем 90 процентов россиян. Те, кто пишет про альфонса, вряд ли столько получают», — возмущается Ксения в соцсетях.

Однако с мнением хейтеров Сердюкова, похоже, согласен и знаменитый шоумен Отар Кушанашвили. В свежем выпуске авторской программы «Какого?!» журналист раскрыл подноготную брака Бородиной. На сегодняшний день, утверждает телеведущий, шатенке действительно приходится нелегко, ведь она пошла против мнения собственных фанатов.

«Люблю Бородину по-своему. Хотя она не помнит, как мы общались в Астане, очень тепло. Я желаю ей всего хорошего, и понимаю, в каком аду она живет, выйдя замуж за какого-то неведомого Колю, об которого каждый житель планеты Земля вытирает ноги…» — рассуждает Кушанашвили.

Ранее о неизбежности развода Ксении Бородиной и Николая Сердюкова высказалась всезнающая «блондинка в шоколаде». В разговоре со своим новоиспеченным приятелем Прохором Шаляпиным Ксения Собчак озвучила неутешительный вердикт: «Вот Ксюша Бородина скоро разведется».

#звезды #шоу-бизнес #развод #соцсети #Ксения Бородина #слухи #критика #журналистика
