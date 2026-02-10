Cтало известно, что оскароносный режиссер Шон Бэйкер («Анора») и актриса Мишель Йео вместе тайно поработали над фильмом Sandiwara, мировая премьера которого состоится 13 февраля на 76-м Берлинском кинофестивале. Картина, созданная в сотрудничестве с лондонским модным домом Self-Portrait, была снята на iPhone. После показа пройдет беседа между Бэйкером и Йео. Об этом сообщает Variety.

В фильме, действие которого разворачивается на малайзийском ночном рынке, Мишель Йео играет пять разных персонажей. Согласно синопсису Sandiwara представляет собой «захватывающий кинематографический опыт, который передаст суть малайзийской культуры».

Название проекта, снятого в Пинанге, происходит от малайского слова, означающего «драма, театральное представление или пьеса».

Это первый фильм, созданный в рамках специальной программы модного дома Self-Portrait, запущенной в прошлом году для поддержки талантов.

12 февраля Шон Бэйкер будет присутствовать на церемонии открытия 76-го Берлинского кинофестиваля, чтобы вручить Мишель Йео почетного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф.

Мишель Йео (1962) - победительница конкурса «Мисс Малайзия 1983».

Окончила Лондонскую Королевскую академию танца со степенью бакалавра искусств со специализацией в области хореографии и драматургии.

С 2004 года состоит в отношениях с Жаном Тодтом, который был спортивным директором команды Ferrari Формулы-1 с 1993 по 2007 годы.