Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Мисс Малайзия 1983» сыграла сразу 5 ролей у режиссера оскароносной «Аноры» 0 174

Lifenews
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Мисс Малайзия 1983» сыграла сразу 5 ролей у режиссера оскароносной «Аноры»

Восточная экзотика имеет шансы стать новы кинохитом Бэйкера.

Cтало известно, что оскароносный режиссер Шон Бэйкер («Анора») и актриса Мишель Йео вместе тайно поработали над фильмом Sandiwara, мировая премьера которого состоится 13 февраля на 76-м Берлинском кинофестивале. Картина, созданная в сотрудничестве с лондонским модным домом Self-Portrait, была снята на iPhone. После показа пройдет беседа между Бэйкером и Йео. Об этом сообщает Variety.

В фильме, действие которого разворачивается на малайзийском ночном рынке, Мишель Йео играет пять разных персонажей. Согласно синопсису Sandiwara представляет собой «захватывающий кинематографический опыт, который передаст суть малайзийской культуры».

Название проекта, снятого в Пинанге, происходит от малайского слова, означающего «драма, театральное представление или пьеса».

Это первый фильм, созданный в рамках специальной программы модного дома Self-Portrait, запущенной в прошлом году для поддержки талантов.

12 февраля Шон Бэйкер будет присутствовать на церемонии открытия 76-го Берлинского кинофестиваля, чтобы вручить Мишель Йео почетного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф.

Мишель Йео (1962) - победительница конкурса «Мисс Малайзия 1983».

Окончила Лондонскую Королевскую академию танца со степенью бакалавра искусств со специализацией в области хореографии и драматургии.

С 2004 года состоит в отношениях с Жаном Тодтом, который был спортивным директором команды Ferrari Формулы-1 с 1993 по 2007 годы.

Читайте нас также:
#фестиваль #кино
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний
Изображение к статье: Врач дала несколько советов для облегчения кашля во время простуды
Изображение к статье: Михаил Галустян после развода нашел новую любовь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео