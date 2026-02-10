В опубликованных документах по делу Эпштейна упомянут «бойфренд» Макрона.

В опубликованных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна упомянут некий «бойфренд» президента Франции Эммануэля Макрона. Документ со скриншотом переписки финансиста опубликован на сайте Министерства юстиции США.

«Помимо других пикантных деталей, мне показали фото бойфренда Макрона. Ах, лицемерие», — написал Эпштейн бывшему советнику президента США Стивену Бэннону.

В ответ Бэннон задался вопросом о правдивости этого сообщения, уточнив, имеется ли в виду некий солдат. Эпштейн отметил в переписке, что после увиденного им снимка фраза «я прикрою твою спину» обрела новый смысл.

Ранее стало известно, что Макрон вел дела с Эпштейном через посредника в 2016 году, когда занимал пост министра экономики.