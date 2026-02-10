Baltijas balss logotype
Забыть, чтобы вырасти: как мозг намеренно блокирует память о ранних годах 0 217

Lifenews
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Забыть, чтобы вырасти: как мозг намеренно блокирует память о ранних годах

Большинство людей почти не помнят первые годы своей жизни, и это явление давно известно как детская амнезия. Новое научное исследование предлагает объяснение, согласно которому раннее забывание — не дефект работы мозга, а важный механизм его нормального развития.

Роль микроглии в формировании памяти

Ключевыми участниками процесса оказались клетки микроглии — элементы иммунной системы мозга. Они отвечают за «очистку» нейронных сетей, удаляя избыточные или неиспользуемые синапсы и помогая формироваться новым связям. В период активного роста мозга эта работа особенно интенсивна.

Учёные выдвинули гипотезу, что микроглия может ограничивать доступ к ранним воспоминаниям, тем самым освобождая ресурсы для обучения и адаптации в быстро меняющейся среде.

Эксперименты на животных

Чтобы проверить эту теорию, исследователи провели эксперименты на молодых мышах. Животных обучали связывать определённое место с лёгким стрессовым воздействием. После этого у части мышей искусственно снижали активность микроглии.

Результаты показали, что такие мыши сохраняли воспоминание о стрессе значительно дольше, чем контрольная группа. Их память по своим характеристикам стала напоминать память взрослых особей, что подтвердило связь между активностью микроглии и процессом забывания.

Забывание как стратегия развития

Дополнительные эксперименты показали, что микроглия помогает мозгу избегать перегрузки информацией. Этот механизм позволяет отсеивать детали, не имеющие значения для дальнейшего развития, и сосредоточиться на формировании более устойчивых и полезных нейронных сетей.

Интересно, что у мышат, рождённых от матерей с активной иммунной системой, детская амнезия проявлялась слабее или отсутствовала вовсе. При искусственном подавлении микроглии память у таких животных снова становилась «детской».

Что это значит для человека

Пока исследования проводились только на животных моделях, однако полученные данные открывают перспективы для изучения памяти у человека. Учёные планируют выяснить, какие сигналы активируют или подавляют микроглию и возможно ли целенаправленно влиять на эти процессы.

Понимание механизмов забывания может помочь в изучении возрастных нарушений памяти и нейродегенеративных заболеваний. Не исключено, что некоторые «утраченные» воспоминания на самом деле остаются в мозге, но временно недоступны для сознания.

источник

Читайте нас также:
#память #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
