Брошенный молодой любовницей Григорий Лепс срочно продает дом за 6 миллионов евро 0 787

Lifenews
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Теперь всего-то и осталось, что петь про рюмку водки на столе.

Теперь всего-то и осталось, что петь про рюмку водки на столе.

Особняк, построенный в тайском стиле, имеет площадь 1800 квадратных метров.

Григорий Лепс (63) срочно избавляется от роскошного особняка на Новой Риге. Как сообщается, певец отказался от планов создать новую семью и теперь считает дом слишком большим для одного человека.

По данным сотрудницы агентства, через которое артист пытается реализовать ненужное жилье, Дианы Достоваловой, в мае прошлого года Лепс уже обращался к услугам риэлторов. Но тогда на продажу были предложены основной дом и гостевой дом со студией звукозаписи на участке в 40 соток за 1,5 миллиарда рублей. Сейчас же продается только основной дом на участке в 20 соток за 550 миллионов рублей (около 6 миллионов евро).

Особняк, построенный в тайском стиле, имеет площадь 1800 квадратных метров. В нем семь спален, десять санузлов, несколько гардеробных, кабинет, СПА-зона с бассейном и сауной, зимний сад и библиотека. К дому примыкает гараж на несколько автомобилей. «Дом нестандартный. Своего рода уникальный с одной стороны. С другой — очень прикольный и в шикарном месте. Это 8-й километр от Новой Риги, тихий поселок. Думаю, это очень продаваемый объект, как и дом Стивена Сигала, который выставлен на продажу на Рублевке за 700 миллионов рублей», — отметила Достовалова в комментарии.

Сам исполнитель не комментирует ни личную жизнь, ни предстоящие сделки с недвижимостью. Правда, в недавнем разговоре с журналистами эпатажный певец заявил, что пока не ищет новых отношений. Мало того, он уничижительно отозвался о женском поле, признавшись, ни одна девушка на данный момент недостойна его внимания и подарков, даже на 8 марта.

#недвижимость #шоу-бизнес #Григорий Лепс #продажа
