Цирковая артистка Гитана Леонтенко скончалась в своей столичной квартире в 90 лет. Она упокоилась на Преображенском кладбище, возле могилы мужа Алексея Баталова. Расходы по организации похорон взял на себя Союз кинематографистов России во главе с Никитой Михалковым.

Елена Скороходова отреагировала на смерть Леонтенко. Актриса фильмов «Одиноким предоставляется общежитие», «Счастливая, Женька!», «Бабник» крайне резко высказалась о покойной.

«Она искалечила четыре жизни. В первую очередь своего несчастного мужа, которого увела из семьи, заставила забыть свою дочь, не узнать внучку, она зомбировала его, превратила в манкурта... Она свела в могилу соседа по даче немыслимыми обвинениями», — заверила Скороходова.

Актриса также обвинила вдову Алексея Баталова в том, что по ее вине пострадали Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. В мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил исполнительницу роли в фильме «Интердевочка» к четырем годам заключения условно, а ее мужа — к пяти годам колонии. Их наказали за то, что они, используя доверенность Гитаны Аркадьевны, сняли практически все ее сбережения — более 20 миллионов рублей.

«Она покалечила судьбы двух ни в чем не повинных перед ней людей, которых сначала превратила в обслугу, выжала из них всё, проманипулировала их доверием, а потом с наслаждением выкинула на помойку. Нет во мне сочувствия. Но есть надежда на то, что вместе с ее исходом исчезнут, наконец, ведьминские чары, и людей, страдающих по сфабрикованным уголовным делам, выпустят на свободу», — написала Елена на своей странице в ВК.

Скороходова выступала против Леонтенко и при ее жизни. «Цивин ждал, что вдова Баталова одумается, ведь он ни в чем не был виноват», — утверждала она.

Первым супругом Елены был актер Владимир Виноградов. Во второй раз актриса и поэтесса вышла замуж также за артиста, Андрея Ташкова. Она родила от него сына Ивана. Их брак рухнул из-за романа мужчины с Еленой Кореневой.

Условно осужденная за мошенничество с имуществом Баталовых актриса вышла на связь после ухода из жизни Гитаны Леонтенко. Наталья Дрожжина призвала Надежду Баталову защитить младшую сестру.