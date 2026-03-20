Печальную новость сообщила публике семья актера. Причину смерти легенды пока не сообщают, однако известно, что Чак ушел в мир иной мирно и в окружении близких, пишет Variety.

Источники иностранных медиа также рассказали, что еще буквально на днях актер чувствовал себя хорошо и даже тренировался. Однако позже сообщалось, что Чака Норриса госпитализировали на Гавайях по неизвестным причинам.

Чак Норрис является чемпионом по боевым искусствам, который стал культовой звездой боевиков и сыграл главную роль Корделла Уокера в популярном сериале "Уокер, техасский рейнджер".

Чак Норрис снялся в огромном количестве лент, которые многим запомнились именно боевым мастерством и ловкостью актера. Среди них - «Хорошие парни ходят в черном», «Безмолвный гнев», «Отряд „Дельта“» и «Одинокий волк Маккуэйд».

Боевая карьера Норриса длилась с 1964 по 1974 год и принесла ему звание настоящей легенды спорта.

И хотя Чак начал свой путь с трех поражений подряд, уже к 1966 году Норрис стал практически непобедимым, собрав коллекцию самых престижных титулов, среди которых чемпионаты мира и США по каратэ. За это время он одержал 65 побед при 5 поражениях.

В 1968 году он в последний раз почувствовал горечь поражения, а уже в 1974 году ушел из спорта в статусе непобедимого чемпиона мира по полноконтактному каратэ в среднем весе. Именно эти сверхспособности и достижения Чака Норриса породили немало мемов.