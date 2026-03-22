Предстоящий концерт южнокорейской поп-группы BTS в центре Сеула принесет экономике страны эффект, измеряемый триллионами вон. Об этом заявил министр финансов Республики Корея Ку Юн Чхоль, передает его слова Yonhap News Agency.

«Концерт, как ожидается, создаст экономическую ценность в триллионы вон, но его нематериальные эффекты могут быть в несколько или даже десятки раз больше», — отметил министр.

Группа BTS выступит 21 марта на площади Кванхвамун в Сеуле с концертом BTS The Comeback Live: Arirang, посвященным выходу нового студийного альбома Arirang — первого за почти четыре года. Ожидается, что на мероприятии соберется до 260 тыс. зрителей.

Корейский институт культуры и туризма оценивает экономический эффект от концерта в 1,2 трлн вон, что составляет около $900 млн по актуальному курсу, с учетом туристических расходов, доходов от интеллектуальной собственности и повышения национального бренда. Аналитики Bloomberg прогнозируют, что только один день выступления принесет около $177 млн.

Эксперты сравнивают ожидаемый эффект с «экономикой Тейлор Свифт», так как тур американской певицы в 2023–2024 годах принес $21 млрд и стимулировал экономику городов, где проходили концерты. BTS может превзойти этот показатель благодаря более крупной международной фан-базе и готовности фанатов путешествовать.

Цены на размещение уже выросли, стоимость мотелей в районе Кванхвамун достигла 400–500 тыс. вон за ночь, что в несколько раз превышает обычные тарифы. Некоторые объекты размещения поднимали цены до 800 тыс. вон.

Авиаперевозчики фиксируют повышенный спрос на рейсах из Японии и Китая — на 20–40 мест больше на самолет по сравнению со средними показателями. Рестораны в районе Кванхвамун получают запросы на групповые бронирования и аренду залов.

Министр Ку Юн Чхоль также выразил надежду, что возвращение BTS принесет ободрение многим людям на фоне нестабильности из-за конфликта на Ближнем Востоке. «Подобно тому, как возвращение BTS дает надежду многим, я надеюсь, что война скоро закончится и экономика сможет вернуться к нормальной жизни», — добавил он.

Группа BTS ушла на почти четырехлетний перерыв в совместной деятельности в 2022 году из-за необходимости пройти обязательную военную службу в Южной Корее. Согласно закону, все трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти службу продолжительностью 18–21 месяц. В декабре 2020 года в законодательство были внесены поправки, позволившие популярным поп-исполнителям отсрочить призыв до 30 лет — это изменение неофициально назвали «законом BTS».

Участники группы использовали отсрочку, чтобы продлить совместные выступления, но в конце 2022 года поэтапно начали уходить в армию. Первым в декабре 2022 года отправился на службу Джин. В 2023 году к нему присоединились остальные участники: J-Hope в апреле, SUGA в сентябре (проходил альтернативную службу как социальный работник из-за травмы плеча), а в декабре того же года ряды армии пополнили RM, V, Чимин и Чонгук.

Демобилизация участников проходила поэтапно с середины 2024 по июнь 2025 года. Джин вернулся в июне 2024 года, J-Hope — в октябре. 10 июня 2025 года были демобилизованы RM и V, а на следующий день — Чимин и Чонгук. Последним, 21 июня 2025 года, службу завершил SUGA.

Мировое турне BTS «Arirang» включает 82 концерта в 34 городах пяти континентов. Только два выступления в Лондоне в июле принесут экономике города около 164 млрд вон ($125 млн). The Guardian отмечает, что феномен «паломничества» фанатов BTS, воспринимающих группу как источник эмоционального исцеления, достигнет пика именно во время этого тура.