Врач Хосе Мануэль Фелисес назвал категорию людей, которые надежно защищены сразу от трех видов рака. Его слова передает издание ABC.

Фелисес заявил, что у людей с аллергией ниже риск рака толстой кишки, поджелудочной железы и головного мозга. Врач объяснил это тем, что их иммунная система ведет себя как гиперактивный охранник. «Она настолько бдительна, что (...), становится гораздо более активной и эффективной в обнаружении аномальных клеток. И она уничтожает их до того, как они превратятся в опухоль», — пояснил доктор.

«Ваш организм жертвует весенним комфортом ради высокоэффективного противоопухолевого щита. Поэтому в следующий раз, когда вы будете проклинать весну, поблагодарите свою иммунную систему за то, что она работает сверхурочно», — добавил Фелисес.