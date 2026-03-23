Согласно данным исследований, некоторые дети еще не научились ходить и говорить, однако основы обмана начинают осваивать уже до своего первого дня рождения. Работа, в которой приняли участие 750 родителей, показала, что примерно к 10 месяцам около четверти малышей уже проявляют простейшие формы обмана. Среди них – притворство, что они не слышат родителей, попытки спрятать игрушки или поесть запрещенную еду, пока взрослые не видят. По словам родителей, к трем годам дети начинают обманывать чаще и делают это более изобретательно.

Ученые опросили родителей более чем 750 детей в возрасте от рождения до 47 месяцев из Великобритании, США, Австралии и Канады, задавая вопросы о том, когда и как у их ребенка появились признаки обманного поведения. Некоторые родители отметили, что впервые заметили подобные проявления уже у восьмимесячных младенцев. Также оказалось, что такие действия могут происходить довольно часто: после того как ребенок начинает обманывать, примерно половина детей, которых родители относят к "обманщикам", делали что-то нечестное в течение последнего дня.

Начиная примерно с двух лет, обман чаще выражается в действиях или в простых словесных реакциях. Например, ребенок может делать вид, что не слышит просьбу родителя убрать игрушки, прятать какие-то вещи или отрицать очевидное – скажем, съесть шоколад и при этом покачать головой, отвечая "нет" на вопрос, ел ли он его.

Исследование также показало, что к трем годам дети начинают лучше понимать разные способы обмана и использовать их. Это связано с более развитым владением языком и с тем, что ребенок начинает осознавать, как думают и воспринимают ситуацию другие люди.