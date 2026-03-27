Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нигерия вывезла свое наследие в Арктику на случай Судного Дня

Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Африканские племена имеют богатые традиции.

В Норвегии, на демилитаризованном архипелаге Шпицберген, находятся два созданных для сохранения на случай глобальных катаклизмов объекта: Всемирное семенохранилище и Арктический мировой архив (AWA), хранящий важные исторические и культурные данные.

Данные в AWA хранятся на глубине 300 метров в заброшенной угольной шахте. Стоимость высока — около 9 000 евро за небольшую катушку плёнки Piql, которая в идеальных условиях сохраняет данные до 2 000 лет.

Как заявил нигерийский историк Нзе Эд Эмека Кеазор, который является одним из инициаторов передачи данных в архив, проблема Африки часто заключается в хрупкости памяти. Государственные архивы в Нигерии недофинансированы, многие записи с момента обретения независимости в 1960 году попросту утеряны, а недавние исследования Pew Research Center напоминают, что 38% веб-страниц за последние 10 лет исчезли навсегда.

Что именно «заморозили»?

Коллекцию собирали 12 нигерийских организаций — от частных галерей до президентских библиотек, туда вошли:

-История народов, включая доколониальные судебные системы и обряды инициации;

-Архивы, посвящённые памяти о резне в Асабе 1967 года;

-Музыка, кино, искусство;

-Манускрипты локальных сообществ, где до сих пор жива устная традиция.

Символично, что новость пришла почти сразу после того, как нигерийский режиссёр Акинола Дэвис-младший получил BAFTA за свой фильм «Тень моего отца», заявив:

«Одна из ключевых вещей, повлиявших на Африку, — это память… мы не были ориентированы на защиту и проецирование нашей истории.

Читайте нас также:
#архив
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео