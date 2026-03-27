В Норвегии, на демилитаризованном архипелаге Шпицберген, находятся два созданных для сохранения на случай глобальных катаклизмов объекта: Всемирное семенохранилище и Арктический мировой архив (AWA), хранящий важные исторические и культурные данные.

Данные в AWA хранятся на глубине 300 метров в заброшенной угольной шахте. Стоимость высока — около 9 000 евро за небольшую катушку плёнки Piql, которая в идеальных условиях сохраняет данные до 2 000 лет.

Как заявил нигерийский историк Нзе Эд Эмека Кеазор, который является одним из инициаторов передачи данных в архив, проблема Африки часто заключается в хрупкости памяти. Государственные архивы в Нигерии недофинансированы, многие записи с момента обретения независимости в 1960 году попросту утеряны, а недавние исследования Pew Research Center напоминают, что 38% веб-страниц за последние 10 лет исчезли навсегда.

Что именно «заморозили»?

Коллекцию собирали 12 нигерийских организаций — от частных галерей до президентских библиотек, туда вошли:

-История народов, включая доколониальные судебные системы и обряды инициации;

-Архивы, посвящённые памяти о резне в Асабе 1967 года;

-Музыка, кино, искусство;

-Манускрипты локальных сообществ, где до сих пор жива устная традиция.

Символично, что новость пришла почти сразу после того, как нигерийский режиссёр Акинола Дэвис-младший получил BAFTA за свой фильм «Тень моего отца», заявив:

«Одна из ключевых вещей, повлиявших на Африку, — это память… мы не были ориентированы на защиту и проецирование нашей истории.