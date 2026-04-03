Ирина Безрукова неожиданно поделилась личным — актриса намекнула, что в ее жизни появился любимый человек. Однако публикация вызвала не только умиление, но и волну сомнений у подписчиков.

Звезда опубликовала фото с мужчиной, лицо которого скрыла эмодзи в виде сердца. В подписи она призналась, что обрела «женское счастье», но пока не готова раскрывать подробности. Актриса пообещала рассказать больше, если публикация наберет определенное количество лайков, добавив интриги.

Пост быстро привлек внимание, однако многие пользователи соцсетей усомнились в его искренности. Подписчики вспомнили, что похожая история уже появлялась в аккаунте актрисы год назад — тоже в начале апреля. Тогда публикация оказалась шуткой, что заставило аудиторию предположить: и в этот раз речь может идти о первоапрельском розыгрыше.

В комментариях появились ироничные версии о личности «избранника» — от известных актеров до бывших супругов самой Безруковой. Некоторые пользователи прямо указали на несоответствия и выразили сомнение, что актриса действительно решила столь откровенно делиться личной жизнью.

Личная история Ирины Безруковой давно находится в центре внимания публики. Она была замужем за актером Игорем Ливановым, от которого родила сына Андрея. Трагическая гибель молодого человека в 2015 году стала тяжелым испытанием для актрисы. Позже Безрукова состояла в браке с Сергеем Безруковым — союз продлился 15 лет, однако завершился расставанием.