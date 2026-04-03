Обнаружено неожиданное средство для борьбы с последствиями инсульта 0 210

Дата публикации: 03.04.2026
Изображение к статье: Обнаружено неожиданное средство для борьбы с последствиями инсульта
ФОТО: Freepik

Иглоукалывание улучшает состояние после ишемического инсульта.

Иглоукалывание может улучшать некоторые показатели состояния у пациентов после ишемического инсульта на фоне гипертонии, хотя не снижает риск повторного инсульта в течение года. К такому выводу пришли китайские исследователи, проведя рандомизированное клиническое исследование с участием 480 человек. Работа опубликована в Frontiers in Neurology.

Все участники перенесли ишемический инсульт и имели повышенное давление. Их разделили на две группы: одна получала стандартное лечение, а другая — то же лечение с дополнительным курсом иглоукалывания в течение 12 недель. Затем пациентов наблюдали еще 48 недель. Оказалось, что частота повторного инсульта за год в группах статистически не различалась.

При этом дополнительное иглоукалывание было связано с другими улучшениями. У таких пациентов чаще восстанавливался нормальный суточный ритм диастолического давления — то есть давление ночью снижалось так, как это считается физиологичным. Также у них отмечались более благоприятные показатели кровотока в правой внутренней сонной артерии и более высокие оценки качества жизни.

Авторы подчеркивают, что иглоукалывание не показало преимущества в главном исходе — профилактике повторного инсульта. Однако оно может рассматриваться как дополнительный метод поддержки, способный влиять на самочувствие, сосудистые показатели и контроль давления.

#медицина #инсульт #давление #гипертония
