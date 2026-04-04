Редкий семейный кадр: Петросян с маленькой дочерью растрогал соцсети

Дата публикации: 04.04.2026
Фото: соцсети.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова продолжают делиться редкими моментами из семейной жизни. На этот раз внимание подписчиков привлек трогательный снимок с их маленькой дочерью Матильдой.

Напомним, шоумен женился на своей нынешней супруге в декабре 2019 года. Несмотря на обсуждения разницы в возрасте, пара живет в гармонии и воспитывает двоих детей — шестилетнего сына Вагана и двухлетнюю Матильду.

Недавно Татьяна Брухунова вернулась из поездки в Китай, где активно делилась с подписчиками впечатлениями и фотографиями. Вернувшись домой, она вновь сосредоточилась на семейной жизни и показала уютный момент из повседневности.

В блоге Татьяны появилось фото, на котором 80-летний Евгений Петросян держит на руках дочь. Кадр получился теплым и искренним — именно это и привлекло внимание аудитории.

Реакция подписчиков

Пользователи соцсетей не остались равнодушными и активно отреагировали на публикацию:

«Папина дочка», «Очень нежный кадр», «Какая счастливая малышка».

Фото быстро набрало множество лайков и комментариев, а поклонники отметили, насколько трогательно выглядит артист в роли отца.

Читайте нас также:
#instagram #социальные сети #Евгений Петросян #знаменитости #семейные отношения
