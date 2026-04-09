Аллу Пугачёву вновь заметили на Кипре. На этот раз артистка прогуливалась по улицам Лимасола одна — без мужа и детей. Очевидцам удалось снять певицу на видео, а также сделать с ней совместные фото. Несмотря на закрытый образ жизни, Примадонна по-прежнему не отказывает поклонникам в селфи, даже если они ей незнакомы.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что передвигается артистка с трудом. Пугачёва идёт, слегка ссутулившись, опираясь на трость и почти не обращая внимания на происходящее вокруг.

Певицу узнала блогер Элина Кузнецова. Её дочь подбежала к артистке и попросила сделать совместное фото. Алла Борисовна согласилась, остановилась и даже улыбнулась в кадр, позируя с ребёнком.

В последнее время состояние здоровья Пугачёвой всё чаще становится предметом обсуждений. По слухам, артистку продолжают беспокоить давние проблемы с ногами, и решить их на Кипре пока не удаётся. Сообщается, что из-за этого она избегает дальних поездок. При этом ранее появлялась информация, что весной певица могла тайно прилететь в Москву для прохождения лечения.

Тем временем Максим Галкин вместе с детьми — Лизой и Гарри — на этой неделе отправился в США. Артист активно делится в соцсетях фотографиями из Нью-Йорка, показывая, как проводит время с наследниками. До этого семья отдыхала на горнолыжном курорте.

Алла Пугачёва в этих поездках участия не принимает и, как правило, остаётся дома, ожидая возвращения близких.