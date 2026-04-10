Секретные места Баварии: федеральная земля традиционно привлекает туристов замком Нойшванштайн, Мюнхеном и самой высокой горой Германии — Цугшпитце. Тем не менее регион предлагает куда больше направлений для отдыха. Многие из них остаются вне массовых маршрутов, но сочетают историю, природу и спокойную атмосферу.

Обернцелль: курорт с епископским прошлым

Обернцелль расположен в районе Пассау и официально имеет статус государственного курорта. В Германии такое звание присваивают населенным пунктам с подтвержденными оздоровительными условиями и развитой инфраструктурой отдыха.

Город служил летней резиденцией епископов Пассау. Рыночная площадь сформировалась еще в XIII веке, а в XIX веке ее перестроили.

Рядом проходит тропа Jagersteig в Баварском лесу. Она считается частью маршрута Donausteig, который соединяет регион Пассау с австрийскими Линцем и Грайном. С тропы открываются панорамные виды на долину Дуная.

Озеро Альтмюль и замок Прунн: природа и средневековая история

Альтмюльзее находится к северо-западу от Гунценхаузена. Озеро входит в регион Fränkisches Seen­land — Франконское озерное плато. Здесь развивают водный спорт и семейный отдых.

Особое значение имеет так называемый Vogelinsel — Птичий остров. Это одна из ключевых охраняемых территорий для перелетных птиц в Баварии.

Неподалеку возвышается замок Прунн. Его основали около 1200 года. Сегодня посетители могут попасть внутрь только в составе экскурсии. В XIX веке замок перешел под государственную опеку, а король Людвиг I поддержал его реставрацию.

Озеро Эльб: легенды и ледниковая эпоха

Озеро Эльб лежит возле Айтранга, недалеко от Кауфбойрена в регионе Альгой. Оно образовалось около 15 000 лет назад в конце последнего ледникового периода.

Темная вода объясняется болотным происхождением. Болото действует как естественный фильтр, поэтому качество воды остается высоким. С озером связаны местные легенды. По преданию, жители утопили церковные колокола во время Тридцатилетней войны. Говорят, что в тихие ночи можно услышать их звон.

Сегодня вокруг озера оборудованы лужайки, кемпинг и ресторан у воды. Место подходит как для короткой поездки, так и для отдыха на выходные.

Вассербург-на-Инне: старше Мюнхена

Вассербург-на-Инне расположен примерно в 50 километрах от Мюнхена. Город считается одним из самых исторически значимых в Старой Баварии.

Старый центр застроен цветными готическими домами. Узкие улицы, кафе и набережная создают атмосферу южного города. Именно поэтому Вассербург часто выбирают для неспешных прогулок.

Фельзенгартен Санспарейль и замок Цверниц

Фельзенгартен Санспарейль создали в 1744 году. Его инициировала маркграфиня Вильгельмина, сестра прусского короля Фридриха Великого.

Сад отличается естественными скальными образованиями. Архитекторы практически не меняли природный ландшафт. Рядом находится замок Цверниц. Вместе с парком он образует уникальный историко-природный ансамбль.

Волькахская излучина Майна: центр франконского вина

Это крупнейшая речная излучина в Баварии. Регион известен виноделием и активным отдыхом.

Город Вольках насчитывает более 1100 лет истории. Он считается центром франконского винного региона. Туристы приезжают сюда ради дегустаций, велосипедных маршрутов и прогулок по историческому центру.