Дело не в возрасте и не в генах, считает специалист

Почему одни люди и после 60 остаются активными, а другие буквально за год теряют интерес к жизни? Психолог Лахлан Браун уверен: причина не столько в здоровье или наследственности, сколько в образе жизни и внутренних ориентирах.

По его наблюдениям, люди, сохраняющие энергию и ясность ума, не отказываются от трёх ключевых вещей — и именно они поддерживают жизненный тонус.

Три вопроса, которые меняют всё

Тем, кто чувствует упадок сил, эксперт советует начать не с диет и добавок, а с честного самоанализа:

Где меня ждут завтра?

Кто заметит, если я не приду?

Что в моей жизни ещё не завершено?

Ответы на эти вопросы напрямую связаны с уровнем энергии, вовлечённости и даже состоянием здоровья.

Причина быть «в игре»

Ощущение смысла и необходимости — мощный фактор долголетия. Исследования показывают: люди с чётким чувством цели реже сталкиваются с проблемами сна, лишним весом и снижением активности.

Более того, наличие смысла снижает риск когнитивных нарушений, включая деменцию. Речь не о глобальных целях — иногда достаточно простого повода выйти из дома, встретиться с людьми или заняться делом.

Люди, которые вас ждут

Социальные связи играют не менее важную роль. Причём важно не просто наличие общения, а ощущение, что вы кому-то нужны.

Это может быть:

привычная встреча за кофе;

звонок от близкого человека;

сосед, который поинтересуется, где вы пропали.

Исследования показывают: социальная изоляция повышает риск смертности не меньше, чем вредные привычки. А тёплые отношения, наоборот, напрямую связаны с более крепким здоровьем в пожилом возрасте.

Незавершённое дело как источник энергии

Ещё один важный фактор — наличие «незакрытых» проектов. Это может быть что угодно:

сад, который вы хотите обустроить;

язык, который давно мечтаете выучить;

навык, который продолжаете развивать.

Именно такие задачи создают ощущение движения вперёд. Когда у человека больше нет целей, мозг получает сигнал: «история завершена» — и организм начинает замедляться.

В чём главный вывод

Резкое «старение» часто связано не с возрастом, а с потерей вовлечённости в жизнь. Когда исчезают цели, ожидания и связи, человек постепенно выходит из активной роли.

Хорошая новость в том, что это можно изменить. Достаточно вернуть в жизнь три опоры:

смысл и поводы действовать;

людей, которым вы важны;

цели, которые хочется завершить.

Именно это, а не возраст, во многом определяет, насколько долго человек остаётся активным, заинтересованным и живым.