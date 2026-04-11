Дело не в возрасте и не в генах, считает специалист
Почему одни люди и после 60 остаются активными, а другие буквально за год теряют интерес к жизни? Психолог Лахлан Браун уверен: причина не столько в здоровье или наследственности, сколько в образе жизни и внутренних ориентирах.
По его наблюдениям, люди, сохраняющие энергию и ясность ума, не отказываются от трёх ключевых вещей — и именно они поддерживают жизненный тонус.
Три вопроса, которые меняют всё
Тем, кто чувствует упадок сил, эксперт советует начать не с диет и добавок, а с честного самоанализа:
-
Где меня ждут завтра?
-
Кто заметит, если я не приду?
-
Что в моей жизни ещё не завершено?
Ответы на эти вопросы напрямую связаны с уровнем энергии, вовлечённости и даже состоянием здоровья.
Причина быть «в игре»
Ощущение смысла и необходимости — мощный фактор долголетия. Исследования показывают: люди с чётким чувством цели реже сталкиваются с проблемами сна, лишним весом и снижением активности.
Более того, наличие смысла снижает риск когнитивных нарушений, включая деменцию. Речь не о глобальных целях — иногда достаточно простого повода выйти из дома, встретиться с людьми или заняться делом.
Люди, которые вас ждут
Социальные связи играют не менее важную роль. Причём важно не просто наличие общения, а ощущение, что вы кому-то нужны.
Это может быть:
-
привычная встреча за кофе;
-
звонок от близкого человека;
-
сосед, который поинтересуется, где вы пропали.
Исследования показывают: социальная изоляция повышает риск смертности не меньше, чем вредные привычки. А тёплые отношения, наоборот, напрямую связаны с более крепким здоровьем в пожилом возрасте.
Незавершённое дело как источник энергии
Ещё один важный фактор — наличие «незакрытых» проектов. Это может быть что угодно:
-
сад, который вы хотите обустроить;
-
язык, который давно мечтаете выучить;
-
навык, который продолжаете развивать.
Именно такие задачи создают ощущение движения вперёд. Когда у человека больше нет целей, мозг получает сигнал: «история завершена» — и организм начинает замедляться.
В чём главный вывод
Резкое «старение» часто связано не с возрастом, а с потерей вовлечённости в жизнь. Когда исчезают цели, ожидания и связи, человек постепенно выходит из активной роли.
Хорошая новость в том, что это можно изменить. Достаточно вернуть в жизнь три опоры:
-
смысл и поводы действовать;
-
людей, которым вы важны;
-
цели, которые хочется завершить.
Именно это, а не возраст, во многом определяет, насколько долго человек остаётся активным, заинтересованным и живым.
Оставить комментарий