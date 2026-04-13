Он до сих пор разговаривает с ней: как Петр Чернышев живёт после смерти Заворотнюк 0 298

Дата публикации: 13.04.2026
Почти два года прошло со дня смерти Анастасии Заворотнюк, однако для её мужа, фигуриста Петра Чернышева, время не стало лекарством. По словам очевидцев, он по-прежнему регулярно приходит на Троекуровское кладбище и тяжело переживает утрату.

Частые визиты на кладбище

В начале апреля, в день, когда актрисе могло бы исполниться 55 лет, Чернышев вновь приехал к её могиле. Он привёл место в порядок, оставил белые розы и долго стоял рядом. Очевидцы утверждают, что фигурист тихо разговаривал с супругой, а затем не смог сдержать эмоций и заплакал.

После этого он поцеловал крест и перекрестился. По словам тех, кто оказался рядом, наблюдать эту сцену было тяжело.

Жизнь после трагедии

После смерти Заворотнюк в мае 2024 года близкие отмечали, что Чернышев тяжело переживал случившееся. По словам его коллеги Татьяны Навки, в первые дни он с трудом находил в себе силы заниматься организацией похорон.

Лишь спустя несколько месяцев фигурист постепенно вернулся к работе. Сначала — эпизодически, подменяя коллег в ледовых шоу, затем — на постоянной основе. По словам окружения, именно лёд и работа помогли ему частично справиться с потерей.

Семья и поддержка

Основное время Чернышев сейчас посвящает дочери Миле, которая была совсем маленькой, когда в семье началась болезнь. Девочка практически не помнит мать здоровой и узнаёт её по фотографиям и видео.

После ухода актрисы в доме осталась жить её мать Валентина, которая помогает воспитывать ребёнка. Другие дети Заворотнюк — Анна и Майкл — также поддерживают связь с семьёй и регулярно навещают могилу.

Без скандалов и слухов

После смерти актрисы появлялись предположения о возможных конфликтах вокруг наследства, однако публичных разногласий в семье не возникло. По имеющимся данным, имущество было распределено заранее между близкими.

Также не подтвердились слухи о новой личной жизни фигуриста. По информации из окружения, Чернышев не состоит в отношениях и всё свободное время проводит с дочерью.

Память и верность

Близкие характеризуют Чернышева как человека, который до сих пор не отпустил утрату. Он продолжает носить обручальное кольцо и сохраняет верность памяти жены.

Свидетельства очевидцев и рассказы друзей сходятся в одном: спустя почти два года после трагедии фигурист по-прежнему живёт с этой потерей и старается справляться с ней ради дочери.

Читайте нас также:
#трагедия #память #семья #поддержка
