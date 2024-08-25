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Что делать, если полотенца после стирки имеют неприятный запах: действенный совет эксперта 1

Люблю!
Дата публикации: 25.08.2024
BB.LV
Что делать, если полотенца после стирки имеют неприятный запах: действенный совет эксперта

Такой способ поможет устранить запахи на одежде, мебели и других вещах

Если после стирки ваши полотенца имеют не очень свежий запах, то, возможно, вам нужно попробовать добавить нетрадиционную жидкость в программу стирки. Сейчас в соцсетях многие люди жалуются на то, что их полотенца имеют "неприятный запах", однако они не знают, как от него избавиться. Однако пользовательница TikTok, известная как Babs рассказала о секретном оружии против "вонючих запахов, которые цепляются", пишет Mirror.

По ее словам, в таком случае речь идет о водке.

"Этому я научилась от своей бабушки. Простой распылитель водки может устранить запахи на одежде, мебели, обивке и даже матрасах. Все, что вам нужно, - это водка и распылитель - убедитесь, что ваш распылитель имеет функцию тумана, а не просто прямого распыления. Опрыскивая одежду, сосредоточьтесь на участках, где скапливается больше всего бактерий и, соответственно, появляется запах - например, под рукавами. Держите распылитель на расстоянии примерно 18 дюймов и делайте размашистые движения", - объяснила эксперт.

Babs отметила, что водка действует, присоединяясь к молекулам запаха, которые естественным образом возникают, а затем ферментируют, что приводит к появлению запаха.

"Поэтому попрощайтесь со вонючей одеждой и больше не тратьте время и деньги на чистку или химчистку после каждого ношения", - подчеркнула она.

В свою очередь эксперт Plumbworld Дженнифер Шоу согласилась с эффективностью этого метода.

"Водка - отличное дезинфицирующее средство. Она известна своей способностью убивать бактерии и нейтрализовать запахи, поэтому она эффективно устраняет затхлый запах полотенец", - добавляет она.

Также Дженнифер советует использовать пищевую соду, ведь она "является еще одним замечательным дополнением к вашей рутине стирки".

"Она помогает смягчить воду, что, в свою очередь, повышает эффективность вашего стирального средства. Кроме того, она может отбелить белые вещи и устранить неприятные запахи", - уверяет эксперт.

Кроме того, в таких случаях можно попробовать перекись водорода, особенно если пятна стойкие.

"Перекись водорода - мягкое отбеливающее и дезинфицирующее средство. Она прекрасно выводит пятна с белых полотенец без жесткости хлорного отбеливателя. Любая остаточная влага может привести к появлению плесени и затхлого запаха. Если есть возможность, развешивайте бельё на улице, чтобы оно высохло на солнце - ультрафиолетовые лучи действуют как естественное дезинфицирующее средство", - советует Дженнифер.

Источник: 1001sovet

#стирка
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го августа

    Хорошо просто надо прополаскивать после стирки и сушить при поточном воздухе (не в закрытом наглухо помещении). И всё.

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