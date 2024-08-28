Кашель без признаков простуды: что это означает?

Кашель — это рефлекс, реакция организма на какой-то раздражитель или воспалительный процесс. Так, например, кашель часто является спутником простуды, свидетельствуя о поражении трахей или воспалении бронхов. Другое дело — кашель без простуды. Симптомом какой болезни он может являться и как это определить?

Еще не известно, что лучше: кашель без простуды или простуда без кашля. В любом случае появление кашля без других явных признаков простуды может сигнализировать о развитии серьезного заболевания.

Кашель без простуды — возможные причины

Сам по себе кашель без простуды — это симптом, а не болезнь. Чтобы определить его причину нужно оценить другие сопутствующие симптомы. Любой кашель, в том числе и кашель без простуды может быть продуктивным (т.е. с выделением мокроты и слизи) и не продуктивным (сухим).

Причинами продуктивного не простудного кашля могут стать:

хроническая обструктивная болезнь легких;

гастроэзофагеальная рефлюкс-болезнь (попадание желудочных кислот в пищевод), при которой кашель обычно проявляется во время сна, такому кашлю часто сопутствуют изжога, кислый вкус во рту;

симптом поражения легких или раздражения горла или пищевода, вызванные продолжительным курением;

застойные явления в легких после вирусной инфекции — чтобы избавиться от них, организму может понадобиться дополнительное время.

Причины не продуктивного кашля без простуды:

бронхоспазм;

аллергия;

ингибиторы АПФ, использующиеся для снижения артериального давления;

воздействие пыли и др. вредных веществ;

бронхиальная астма.

Не простудный кашель может быть симптомом рака легких, туберкулеза, опухоли средостения, сердечной недостаточности, плеврита, заболеваний нервной системы. У детей не простудный кашель может быть вызван крупом (острым ларингитом), пассивным курением (вдыхание табачного дыма), эмоциональными проблемами. У младенцев кашель без простуды иногда свидетельствует о прорезывании зубов (физиологический ринит).

Вообще любой здоровый ребенок кашляет до 20 раз в сутки — это так называемый физиологический, естественный кашель. В отличие от патологического, который вызван какой-то болезнью, физиологический кашель без простуды является абсолютно нормальным явлением. С его помощью ребенок очищает свои дыхательные пути от мокроты и всяких инородных тел, попавших «не в то горло». Если у ребенка физиологический не простудный кашель — никакого лечения проводить не нужно.

Лечение не простудного кашля

Лечить нужно не сам кашель без простуды, а его причину. Тем не менее, вы можете облегчить кашель как симптом, если он доставляет вам боль или неудобства:

При продуктивном кашле могут помочь средства для разжижения мокроты — в том числе и обильное питье. Подавлять кашель не нужно — ведь он возникает как рефлекс для устранения раздражителя. Нарушите этот рефлекс и мокрота начнет скапливаться в нижних отделах легких.

Облегчают не простудный кашель, снимают раздражение и боль в горле, вызванные сильным кашлем, полоскания горла соленой водой (½ ч.л. поваренной соли на 1 стакан теплой воды).

Бросьте курить — желательно навсегда, но хотя бы на время обострения кашля.

Увлажняйте воздух — сухой воздух раздражает легкие и может вызвать не простудный кашель.

Чем эффективнее будет кашель, тем быстрее он пройдет. Эффективность кашля хорошо усиливают паровые ингаляции с эфирными маслами — например, тимьяновым, эвкалиптовым, ладаном, майорановым.

Конечно, вовсе необязательно бежать к врачу при любом не простудном кашле — возможно, это легкая аллергическая реакция на загрязненный воздух или остаточное явление перенесенной недавно простуды. Но если при кашле без простуды вы ощущаете боль, в мокроте появляется кровь и кашель не проходит в течение двух недель — к врачу непременно следует обратиться. Вам может понадобиться рентгенография грудной клетки, ЭКГ, исследование объема легких и др. процедуры и анализы, которые вам назначит врач.

Помните, что кашель без простуды, слишком продолжительный или сопровождаемый болью, дискомфортом, мокротой с примесью крови, требует обязательного обращения к врачу. Не простудный кашель может являться симптомом действительного серьезного заболевания, чье течение будет зависеть от своевременной диагностики и лечения.

Самое важное — обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Источник: woman