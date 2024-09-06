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Сезонный чудо-овощ: как с его помощью поднять либидо 1

Люблю!
Дата публикации: 06.09.2024
BB.LV
Сезонный чудо-овощ: как с его помощью поднять либидо
ФОТО: Freepik

Этот овощ всегда можно найти в магазине, причем за копейки, но в осенний сезон его урожай заметно возрастает. Он полезен для сердца, кровеносной системы и кишечника, а также помогает улучшить либидо.

Все овощи и фрукты несут пользу нашему здоровью: помогают снизить сахар в крови, улучшить работу кишечника и избавиться от лишнего веса. Тем не менее каждый плод имеет свой особый состав — и содержит нутриенты, особенно благотворно влияющие на ту или иную функцию организма.

Морковь помогает улучшить зрение, в капусте и зелени содержатся полезные для женского здоровья фитоэстрогены. А вот свекла может похвастаться не только способностью ускорять работу кишечника. Наряду с остальными свойствами свекла помогает улучшать либидо — как женщинам, так и мужчинам.

«Еще во времена древних римлян свекла использовалась как афродизиак. Механизм работы у нее точно такой же, как и у современных таблеток. Лекарства для улучшения потенции и поднятия либидо провоцируют выделение оксида азота и расширение кровеносных сосудов. Свекла богата природными нитратами, которые обеспечивают тот же самый эффект», — объясняет британский диетолог Майкл Мосли.

Также благодаря влиянию на кровеносные сосуды свекла помогает снизить давление. Этот факт подтвердили научные исследования. Правда, для выраженного влияния на самочувствие свеклу нужно как можно чаще есть: лучше всего — в сыром виде или делая из нее сок.

#свекла #женское здоровье
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го сентября

    Подарите знакомым осенью кабачок. И вы увидите, как настроение их обвалится на полшестого. Даже у дам. ☠️

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