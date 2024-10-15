Новое исследование: где безопаснее сидеть во время авиаперелёта?

Люблю!
Дата публикации: 15.10.2024
Какие места в самолёте считаются наиболее безопасными согласно исследованиям авиационной безопасности, с акцентом на места в задней части салона и около крыла, а также оцениваются риски для пассажиров, сидящих у прохода в средней части.

Несмотря на то, что авиация по-прежнему остаётся одним из самых распространённых видов передвижения, очень многие люди испытывают порой неосознанный страх, поднимаясь на борт самолёта, пишет aussiedlerbote.de

Между тем, официальная статистика на сей счёт неумолима: шанс попасть в авиакатастрофу со смертельным исходом гораздо ниже, чем, например, погибнуть в дорожно-транспортном происшествии.

И тем не менее, в автомобиль большинство людей садится без какого-либо страха, чего не скажешь о самолёте. Специалисты объясняют это чисто психологическими факторами. А потому многим авиапассажирам будет не лишним знать результаты последних исследований в области авиационной безопасности и, разумеется, по возможности придерживаться разработанных рекомендаций.

Где безопаснее сидеть в самолёте?

Итак, согласно новейшим данным, самые безопасные места в салоне авиалайнера расположены в задней части, ближе к крылу. Специалисты объясняет этот феномен тем, что крылья самолёта – это наиболее прочные конструкции, а значит и вся та часть фюзеляжа, которая находится рядом с крыльями, более устойчива. Соответственно, в случае аварии пассажиры, сидящие в этой части салона, получают больше шансов выжить.

Кроме того, знатоки рекомендуют выбирать места на средних сидениях, когда справа и слева от вас сидят другие люди. Исследования показали, что уровень смертности пассажиров, занимающих именно эти места, составляет всего 28 процентов. Эти данные были получены в результате анализа 65 авиакатастроф и опубликованы в британской газете The Sun.

Самые опасные места в салоне

А вот места у прохода, особенно в средней части салона, считаются наиболее опасными в случае какого-либо происшествия. По данным исследований, шансы выжить у пассажиров, занимающих эти места, уменьшаются почти вдвое.

Впрочем, не стоит придавать этим рекомендациям уж слишком серьёзного значения. В конечном итоге всё зависит от характера самого авиапроисшествия. Понятно, что, если лайнер потеряет управление и врежется, например, в гору, шансов выжить будет немного у всех пассажиров, независимо от того, где они сидели в момент столкновения.

Автор - Светлана Тихомирова
