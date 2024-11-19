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Лакомство с секретом: почему шоколадный Дед Мороз внутри пустой 1

Люблю!
Дата публикации: 19.11.2024
BB.LV
Лакомство с секретом: почему шоколадный Дед Мороз внутри пустой

В числе традиционных блюд на Новый год — салаты, закуски, горячее. Причем раз за разом людям не надоедает выбирать классику в виде оливье, сельди под шубой, бутербродов с красной рыбой и запеченной в духовке птицы. Но этот волшебный праздник также не обходится и без сладостей. Дети любят получать на Новый год вкусные подарки, куда входят конфеты. А еще — всем известный шоколадный Дед Мороз. Только вот эта фигурка ко всеобщему сожалению внутри совсем пустая. Возникает закономерный вопрос, почему. Об этом и расскажем в нашем материале.

Интересные теории

На эту тему размышляли не только мы, и версий довольно много. Дети считают, что изготовители просто пожалели шоколада. Взрослые уверены — Дед Мороз внутри пустой вовсе не зря. Якобы удобно откусить ему голову, а внутрь налить сладкую начинку.

Есть даже те, кто философствует и говорит, что сладость пустая, поскольку ассоциируется с бездушными и «пустыми» внутри людьми. Либо производители просто готовят детей с раннего возраста к суровой действительности. Это слишком грустные и вовсе не правдивые теории. Но на самом деле все не так.

Простая и логичная правда

У того, что внутри сладости нет начинки, есть свои причины. Первая — экономия. Если бы Дед Мороз целиком состоял из шоколада, его стоимость бы увеличилась. В итоге — спрос бы снизился, а кому это нужно?

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Вторая причина — возможность повесить на елку. Если вы не замечали ранее, у шоколадкой игрушки есть маленькая чаще всего позолоченная веревочка. За нее Деда Мороза и можно повесить на елку. Он не падает с веток, поскольку легкий. Если бы изделие состояло полностью из шоколада, то весило бы в разы больше, в результате на ветках лесной красавицы не удерживалось.

Третья причина — отсутствие риска сломать зубы. Чаще всего шоколадного Деда Мороза дарят детям. Причем маленьким. А зубки у них хрупкие. Кусать полую сладость намного выгоднее. Риск сломать себе зуб ниже, чем при употреблении цельного большого куска из шоколада.

Теперь вам известны все реальные мотивы производства. Уверены, вы сможете их объяснить своим детям

#праздник # дети #шоколад #дед мороз
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го ноября

    На вкус эти "дедыморозы"(как правило польские) только слегка отдают шоколадом. То есть какао. И скорее это не продукт пищевой, а химической промышленности.

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