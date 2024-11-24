Запеченная луковица с пряностями: новый тренд захватил TikTok

Как правило, луку в кулинарии отводится второстепенная роль — он служит основой для зажарки в множестве вкусных супов и соусов, но редко получает должную оценку. Эта ситуация кардинально изменилась благодаря тренду TikTok, который наконец-то позволил скромному луку занять главенствующую роль и стать самостоятельным блюдом. Ролики с хештегом «onion boils», в которых целая очищенная луковица запекается с маслом и пряностями в фольге, просмотрены десятки миллионов раз.

Блюдо начало появляться на платформе этим летом, но в последнее время от него просто некуда скрыться. Конечно, запеченный лук существует дольше, чем TikTok, и мы знаем, что соцсети не изобрели ничего нового. Хотя видео и ребрендинг определенно подстегнули популярность этого блюда. Посмотрев несколько видео, легко понять, в чем привлекательность этого блюда. В нем есть та неожиданность, которую так любят пользователи Сети: «Вы действительно собираетесь съесть целую луковицу?».

Большую роль играет и визуальное преображение — овощ на глазах у зрителей превращается из твердого белого или красного шара в шелковистую мягкую закуску с обилием соуса. И это блюдо полностью доступно: у большинства людей на кухне, скорее всего, уже есть все необходимое для его приготовления. Весь список включает в себя луковицу, кусочек сливочного масла, любую приправу, которая есть под рукой, и кусочек алюминиевой фольги.

Итак, запекаем лук:

Очистите крупную луковицу, после чего срежьте у нее низ и верх, чтобы она была устойчивой.

Вырежьте в луковице сверху углубление, стараясь не проколоть насквозь.

Положите туда кусочек сливочного масла размером примерно со столовую ложку (20-25 граммов). Сверху можно сделать крестообразный разрез, в который положить тонкие ломтики масла — так луковица станет более сочной.

Переложите оформленную таким образом луковицу на фольгу и посыпьте любыми приправами, которые у вас есть и которые вам захочется добавить — в том количестве, которое вам по душе. Попробовав блюдо в первый раз, вы поймете, какой нотки вам не хватает, и откорректируете состав приправ. Мы положили довольно много приправ: в список вошли копченая паприка, орегано, гранулированный чеснок, горчичное семя, корица, чабер, базилик, розмарин, майоран и тимьян. На самом деле, вполне можно обойтись паприкой (или черным перцем), всё зависит только от вас! Можно подсолить по вкусу — или не делать этого.

Плотно заверните луковицу в фольгу, убедившись, что луковый сок и растопленное масло не смогут вытечь наружу. Поместите ее в духовку примерно на час при температуре 190-200 градусов. Если ваша луковица весит более 300 граммов, время запекания можно немного увеличить. За час запекания специи оставят лишь лёгкий намёк на свою пряность, поэтому, если вы любите острую еду, можете за 5-10 минут до готовности развернуть верх фольги и добавить перца или других приправ.

По окончании запекания разверните фольгу. Вы удивитесь, как много жидкости отдаст луковица — она будет почти плавать в ароматном соусе. Ее текстура станет нежной и приятно мягкой, а вкус — сладковатым и чуть пряным. Переложите луковицу на тарелку и аккуратно полейте всем тем масляно-луковым соусом, который собрался в фольге. Если вы будете есть луковицу с рисом или пюре, соус можно вылить на гарнир.

Готово! Наслаждайтесь неповторимым и неожиданно приятным вкусом. Луковицу можно съесть на ужин как основное блюдо, с хлебом или без, полить острым соусом, сделать ее гарниром к мясу, котлетам или вареным овощам — число вариантов почти бесконечно. Приятного аппетита!