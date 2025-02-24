Телефонные правила: почему не надо отправлять голосовые сообщения

Как правильно общаться по телефону, чтобы не прослыть невоспитанным невеждой? И почему, например, нельзя посылать голосовые сообщения всем подряд? Правила виртуального общения объясняет эксперт.

Многих раздражают люди, которые в телефоне слушают музыку и смотрят видеоролики на полную громкость. Есть и другие телефонные правила и этикет виртуального общения, сложившиеся в цивилизованном мире, о которых знают далеко не все.

Как можно и как не стоит общаться с близкими и не очень людьми, используя современные гаджеты, рассказала эксперт по этикету Лиззи Пост.

Забудьте про голосовые

Голосовые сообщения стоит посылать только тем людям, с которыми вы уже достаточно хорошо знакомы, и в той ситуации, когда необходимо выразить свои эмоции и чувства, поделиться каким-то значимым опытом или важной историей. С этим плохо справляются буквы, запятые и даже смайлики. Еще один повод для голосового — записывать его для тех, кто хочет услышать ваш голос, независимо от того, что вы говорите.

Так что применяйте простое правило: эмоции для голоса, факты — для текста.

Прежде чем позвонить, отправьте текстовое сообщение

Вы можете не знать, чем сейчас занят человек, удобно ему брать трубку или нет. Вероятно, что звонок и вовсе не примут — не пустит установленный фильтр. Поэтому лучше заранее сообщить о своем намерении позвонить человеку и получить от него ответное согласие.

Вы имеете право не отвечать на звонок

Вы не обязаны брать трубку в ту же секунду, как вам позвонили, и имеете полное право отключить звук у телефона, перевернуть его стеклом вниз и перезвонить позже. Только вы решаете, когда для вас удобное и подходящее для звонка время.

Чтобы не показаться невежливым, отправьте в ответ на поступивший звонок быстрое сообщение из автоматического списка, если вам неудобно говорить.

Не настаивайте, если не можете дозвониться

Многие делают так: если человек не ответил на звонок, набирают ему еще раз и еще, отправляют кучу сообщений и продолжают названивать каждую минуту.

Если речь не идет о критической ситуации и высокой степени срочности (об этом как раз надо специально написать в сообщении), перестаньте настаивать, просто подождите.

Оставайтесь на месте, если во время звонка включаете камеру

Видеозвонки — удобный формат общения с людьми. Но и здесь есть свои правила. Во-первых, держите телефон в статичном положении — так, чтобы на экране было видно ваше лицо, а не только нос или лоб, а во-вторых, оставайтесь на одном месте, пока звонок не завершится.

Не пользуйтесь громкой связью в общественных местах

Пользоваться громкой связью в общественных местах — дурной тон. Подключайте наушники или слушайте собеседника через динамик телефона, приложив его к уху.