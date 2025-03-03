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Готическая принцесса: дочь Пугачевой и Галкина примерила культовый образ Уэнсдэй 0

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Дата публикации: 03.03.2025
womanhit
Готическая принцесса: дочь Пугачевой и Галкина примерила культовый образ Уэнсдэй

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают близнецов — Гарри и Лизу. Время от времени папа показывает наследников в своих соцсетях. Так, несколько дней назад юморист опубликовал фото девочки, которая перевоплотилась в культовую Уэнсдэй из одноименного сериала.

Лиза предстала в черном парике в длинном черном платье и брутальных ботинках. Девочка вошла в образ и позировала с загадочным взглядом — от улыбчивого и жизнерадостного ребенка не осталось и следа. «К карнавалу готова», — подписал снимки Максим.

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Instagram

Лиза восхитила пользователей Сети

Фолловеры Галкина поразились тому, как быстро растет Лиза. Многие также восхитились ее готическим образом, отсылающим к культовому персонажу. «Крутая! Ей любой образ к лицу», «С темными волосами совсем другая. Но все равно красавица!», «Наряд — отвал», «Елизавета — бесподобная барышня, выросла как! Образ безупречный», — высказались фолловеры.

#алла пугачева #лиза галкина #максим галкин
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