«Весну разрешаю»: Пугачева в окружении членов семьи отмечает праздник желтых цветов

Каждое первое воскресенье марта Алла Борисовна Пугачева вновь отмечает свой уникальный праздник желтых цветов, который она придумала более полувека назад. В этот день народная артистка СССР традиционно произносит фразу «Весну разрешаю!», символизируя приход тепла и новых начинаний.

В этом году артистка поделилась моментами торжества с подписчиками, опубликовав фото и видео, на которых запечатлен сервированный стол. Белоснежная скатерть с мимозой гармонировала с тарелками и вазами, полными желтых тюльпанов.

Знаменитая исполнительница хита «Миллион алых роз» позировала за столом в ярком наряде: желтая блуза, аксессуары в тон, включая массивное колье и шляпку с искусственным цветком, создали ей нарядный образ. «Незабываемый праздничек получился!» — написала артистка.

Несмотря на то, что интернет-пользователи заметили, что артистка, вероятно, перестаралась с ретушью, что сделало ее лицо слишком гладким, критика не омрачила праздник. «Боже, это кто такая хорошенькая?» — отреагировал 73-летний Стас Садальский на опубликованные снимки.

Пугачева также обратилась к своим поклонникам, поблагодарив всех, кто принял участие в празднике желтых цветов. «Люблю вас. Ценю вашу преданность. Душой с вами», — отметила она. Напомнила о празднике и её старшая дочь Кристина Орбакайте, которая, проживая в США, поделилась фотографией с букетом желтых цветов.