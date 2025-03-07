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Как отсутствие завтрака влияет на школьную успеваемость 0

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Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Как отсутствие завтрака влияет на школьную успеваемость

Австралийские ученые из Университета Западной Австралии и других институтов обнаружили связь между пропусками завтрака и низкой успеваемостью школьников. Исследование опубликовано в научном журнале Public Health Nutrition (PHN).

В эксперименте задействовали 28 651 школьника из Южной Австралии в возрасте от 8 до 16 лет. Специалисты проанализировали их привычки завтрака и сравнили с результатами тестов NAPLAN, которые оценивают грамотность и арифметику.

Оказалось, что 57,6% школьников пропускают завтрак от одного до шести раз в неделю, а 10,1% не завтракают вообще. Эти дети чаще показывали результаты ниже национальных стандартов по всем пяти тестам NAPLAN.

Причины пропуска завтрака могут быть разными: от нехватки еды в доме до нехватки времени или предпочтений детей. Некоторые подростки могут намеренно пропускать завтрак из-за проблем с весом или внешним видом.

Исследование поддерживает программы школьных завтраков, которые помогают обеспечить детей необходимыми питательными веществами. Ученые планируют дальнейшие исследования для выявления причин пропуска завтрака и разработки стратегий по улучшению ситуации.

Источник: woman

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