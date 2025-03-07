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Врач рассказал, чем пахнут разные болезни: Альцгеймер — хлебом, а рак груди — цветами 0

Люблю!
Дата публикации: 07.03.2025
Doctorpiter
Врач рассказал, чем пахнут разные болезни: Альцгеймер — хлебом, а рак груди — цветами
ФОТО: Freepik

Странный запах тела может стать источником дискомфорта, стеснения и даже влиять на социальные отношения. Но важно, что это сигнал: в работе вашего организма есть нарушения. Врач рассказал, как могут пахнуть разные болезни.

Запахи в нашей жизни занимают важнейшее место: они нужны в коммуникации не только с людьми, но и с окружающим миром. Способность воспринимать запахи — это одно из самых базовых и сильных чувств, доступных человеку. Оно напрямую учувствует в формировании наших эмоций, воспоминаний и поведения.

Кроме того, обоняние помогает нам распознавать потенциальные опасности, такие как испорченная пища, ядовитые вещества и т. п., и избегать их. Учитывая такие возможности обоняния, хочется спросить: а можно ли учуять болезнь? Да. Почему кожа может пахнуть неприятно и что с этим делать, «Доктору Питеру» объяснил Владимир Пузыревич — врач-педиатр.

У каждой свой

Еще с древних времен люди использовали свое обоняние для распознания различных болезней — от чумы до туберкулеза. Причин появления запахов при болезни много:

  • изменение микрофлоры кожи или кишечника;

  • нарушения обмена веществ;

  • гормональные сдвиги;

  • рацион питания;

  • воспалительные процессы и инфекции.

На сегодняшний день несколько групп ученых изучают запах человека, который появляется при раннем иммунном ответе на болезни, чтобы диагностировать такие состояния еще в начальной стадии. Если они добьются убедительных результатов, то это может стать прорывом в медицине для ранней диагностики болезней, таких как онкология в первую очередь.

А нюх как у собаки: история Джой Милн

Она живет в Калифорнии и страдает гиперосмией — это повышенная чувствительность к запахам. Уже давно она стала известна как «женщина, которая может учуять болезнь Паркинсона».

Джой Милн читает лекции о своей работе, «вынюхивает» рак, ездит в Танзанию, чтобы диагностировать у местных жителей туберкулез.

Что чем пахнет?

Запах ацетона, прелых или кислых яблок изо рта возникает при сахарном диабете из-за накопления кетонов и ацетоуксусной кислоты. У людей с заболеванием почек изо рта и от мочи может наблюдаться сильный запах аммиака в связи с накоплением мочевины в организме. Заболевания печени имеют запах хлора или свежей рыбы.

Сладковатый, фекальный или затхлый запах изо рта при дыхании, наблюдаемый при портальной гипертензии, при попадании тиолов в легкие, получил даже термин foetorhepaticus (с лат. — зловоние печени). При подагре излишки мочевой кислоты, накапливаемые в суставах, накапливаются также в почках в виде кристаллов, придавая моче невыносимый запах аммиака.

Рак легких дает сладкий, затхлый или плесневелый запах из ротовой полости. Рак груди формирует фруктовый, цветочный или пряный запах пота. Рак кожи в запущенной стадии пахнет горелым или прогорклым ароматом.

Болезнь Паркинсона дает мускусный запах, а болезнь Альцгеймера — запах дрожжей.

Лейциноз формирует запах кленового сиропа. Образование аномальных метаболитов, таких как фенилмолочная кислота и фенилуксусная кислота, придает моче и поту больных фенилкетанурией запах мышей, мышиного гнезда.

Озена (с др.-греч. — источать резкий запах, дурно пахнуть) — атрофический ринит, который сопровождает зловонный, гнилостный запах из-за бурной деятельности микроорганизмов.

Запах инфекций

  • Стафилококковые инфекции придают коже запах ношеной обуви, несвежего пива или старого сыра, причина этого — изовалериановая кислота, продукт выделений стафилококков.

  • Стрептококковые инфекции из-за выработки диацетила могут пахнуть маслом, ириской, карамелью или тортом. Кишечная палочка (E. coli) из-за выработки индола может придавать моче запах гнилых фруктов, уксуса или кислого молока.

  • Helicobacter pylori может вызывать запах изо рта, напоминающий тухлые яйца, серу. Это вызвано выработкой сероводорода в процессе жизнедеятельности бактерии. Грибок Candida может иметь легкий дрожжевой запах, похожий на запах хлеба или пива из-за выработки этанола и ацетальдегида.

  • Дифтерия дает сладко-гнилостный запах изо рта и от кожи.

  • Брюшной тиф — запах печеного хлеба.

  • Краснуха — запах ощипанной курицы или перьев.

  • Туберкулез — пивной или дрожжевой запах.

  • Желтая лихорадка — запах свежего мяса.

  • Хламидиоз — запах тухлой рыбы.

Это лишь часть заболеваний, которые имеют свой специфический «аромат».

#запах #здоровье #искусственный интеллект
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