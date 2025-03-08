Семейный психолог назвала 7 реалий брака, о которых никто не предупреждает молодоженов

Заключая брак, никто никогда не допускает мысли, что он может распасться. Однако, советы по отношениям никого не могут подготовить к суровым реалиям брака, о которых никто не предупреждает.

Все отношения подвергаются испытаниям, но не все их выдерживают, пишет Yourtango. Семейный терапевт Лианна Авила назвала 7 суровых реалий брака, о которых никто не предупреждает молодоженов.

1. Вы можете забыть, почему влюбились в человека

Через некоторое время, как вы поженились, вы можете забить, что вам нравится в вашем супруге. Что заставило вас понять, что это тот человек, с которым вы хотите быть всю оставшуюся жизнь? Запишите это, так вы запомните. Это также поможет вам поднять настроение и изменить свое отношение к отношениям.

2. Вы перестали слушать друг друга

Слушание - это действительно подарок супругу. Слушайте, не пытаясь исправить или решить проблему супруга. Когда вы слушаете супруга, вы выражаете понимание. Это то, чего мы все хотим больше всего на свете.

Вы можете задавать вопросы, которые дадут понять супругу, что вы искренне им интересуетесь. Знаете ли вы самые глубокие секреты вашего супруга? Если нет, сейчас самое время спросить. В отношениях должна быть безопасность, чтобы они становились глубже.

Вы создаете безопасность, слушая и не критикуя супруга, когда он открывается вам. Пары часто перестают искренне слушать друг друга в браке.

Иногда партнеры думают, что хорошо знают друг друга, что приводит к снижению любопытства относительно его мыслей и чувств. Это явление иногда называют искажением близости-общения, когда люди могут не так активно слушать.

3. Вы можете забыть силу привязанности к партнеру

Именно тонкие вещи имеют большое значение. Ваш супруг может улыбаться, устанавливать зрительный контакт или кивать. Вы должны поворачиваться к нему, когда он это делает. Улыбка обычно срабатывает.

4. Вы можете позволить отвлекающим факторам помешать

У всех есть дети, работа и дом, что позволяет легко отодвинуть взаимоотношения с партнером на второй план. Вспомните, как было в начале, когда вы только начинали свои отношения. Вы не могли дождаться встречи друг с другом.

"Вы хотели увидеть, что носит ваш партнер, и узнать о нем как можно больше. Я часто это вижу, как жизнь вмешивается в отношения", - сказала Авила.

Вам нужно начать планировать время друг для друга и придерживаться его. Это ваше время друг для друга. Вы всегда можете спросить у супруга, как прошел его день.

Когда вы снова видитесь вечером, приветствуйте друг друга. Это означает, что вы убираете электронные гаджеты и выделяете время друг для друга.

Не позволяйте внешним факторам, таким как работа, соцсети, хобби или ежедневные дела, отвлекать вас от супруга. В противном случае это может привести к недостатку качественного времени, общения и эмоциональной связи в отношениях, что может привести к напряжению и отдалению.

5. Вы можете забыть, как веселиться

Веселье - это то, что будет держать вас вместе. Особенно, когда речь идет не просто об обмене улыбками, а настоящем смехе.

6. Вы можете упрямо придерживаться своих ожиданий с момента, когда вы только начали встречаться

Вы уже не тот человек, которым были в начале отношений и партнер тоже, поскольку людям свойственно меняться. Когда вы вместе уже некоторое время, легко положиться на своего партнера во всем. Также легко почувствовать разочарование, когда ваш партнер не может сделать все.

Вы не вышли замуж за Супермена. Будьте нежны со своим партнером и примите то, что изменилось. Это поможет изменить ваш взгляд на отношения.

Если вы не измените свои ожидания, ваш партнер будет чувствовать, что вы пытаетесь изменить его. Это вызовет только обиду в долгосрочной перспективе. Ожидание того, что партнер не изменится со временем, часто коренится в стремлении отношений к стабильности и определенности.

7. Вы можете забыть, что не можете двигаться дальше, пока не исправите проблему

Вы не можете двигаться дальше, если не решили проблемную ситуацию. "Я часто вижу это в своей практике, пары не могут пережить ссору", - сказала семейный терапевт и добавила, что когда это происходит, ссора продолжается.

Один из самых простых способов исправить ситуацию - признать, что вы сделали неправильно, и извиниться. Хотя это легко в теории, это одна из самых сложных вещей для пар. Это также одно из лучших дел, которые вы можете сделать для своего брака. Извинение должно быть искренним. Когда супруг извиняется, нужно принять извинение и восстановить нормальные отношения.

Если вы хотите убрать сложности в отношениях начните с простого - выделите время для слушания и далее предпринимать шаги на встречу партнеру. "Хорошая новость в том, что вы можете восстановить свои отношения, но это займет время. Легкого решения нет", - сказала специалист.