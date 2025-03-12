Какие признаки укажут на гипертонию, даже если давление в норме

Исследование ученых Оксфорда доказало — каждый восьмой взрослый может страдать о высокого давления, даже если при измерении оно оказывается в норме. Нетипичным образом гипертония может проявляться у пожилых людей, пациентов с диабетом, болезнями почек.

Миллионы людей старше 40 лет могут быть гипертониками, даже не подозревая об этом, заявили исследователи Оксфордского университета.

Они провели эксперимент с участием более 20 тысяч человек и выяснили, что если днем показатели давления у вас в норме, это еще не говорит, что вы здоровы. Во всем виноват эффект «перевернутого ковша». Исследование было опубликовано в Британском журнале общей практики.

Нетипичный признак

Ученые проанализировали здоровье 20 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет. Оказалось, что у каждого восьмого была гипертония, о которой пациент даже не подозревал — даже если регулярно ходил на прием к врачу общей практики.

Как известно, если не лечить гипертонию и не поддерживать уровень давления назначенными врачом препаратами, возникает риск развития опасных заболеваний — инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности, деменции.

Уровень давления в течение дня меняется циклически — в норме оно снижается ночью, а после пробуждения повышается, — объяснил автор исследования профессор Лайонел Тарасенко. — Но есть эффект перевернутого ковша — он характерен для пожилых людей, сердечников, пациентов с диабетом и заболеваниями почек. У них артериальное давление повышается ночью, а затем снижается после пробуждения. То есть — у людей в течение дня давление может быть в норме и, к сожалению, они останутся в полной уверенности, что здоровы — даже регулярно посещая врача и измеряя показатели дома.

Исследование показало, что у каждого восьмого участника показатели давления днем оставались нормальными, а ночью «зашкаливали» — причем, у каждого третьего пациента с «перевернутым ковшом» было диагностировано сердечно-сосудистое заболевание.

— Измерение артериального давления в ночное время может обнаружить пациента с невыявленной гипертонией, — резюмируют ученые Оксфорда. — Это снизит смертность и уровень сердечно-сосудистых заболеваний. Важно, чтобы врачи рекомендовали людям из группы риска круглосуточный мониторинг давления.