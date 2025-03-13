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Что такое «ирландский мизинец» и почему он опасен для здоровья 0

Люблю!
Дата публикации: 13.03.2025
Doctorpiter
Что такое «ирландский мизинец» и почему он опасен для здоровья

Эта врожденная особенность может дорого вам обойтись, если вовремя не обратить на нее внимания и не внести в свою жизнь некоторые изменения.

Часто ли вы обращаете внимание на свои ступни? Пальцы на ногах могут многое рассказать о вашем здоровье. Даже особенности самого маленького из них — мизинца.

Речь идет об «ирландском мизинце», который, впрочем, встречается не только у ирландцев. Разберемся, что это такое и почему наличие такого мизинца повышает ваши риски заболеть.

От мозолей до ампутации

«Ирландским мизинцем» называют состояние, когда маленький палец ноги изогнут так сильно, что подныривает под соседний. Такие мизинцы встречаются у людей по всему земному шару. По мнению врачей, состояние вашего мизинца зависит от сочетания генетических факторов и образа жизни.

Почему «ирландский мизинец» опасен? Дело в том, что при такой особенности маленький палец давит на соседа. Как отмечает ортопед Лорен Коннел, если две кости или суставы прижаты близко друг другу, кожа в этих областях становится толще. В итоге на ногах появляются застарелые мозоли, натоптыши, ногти начинают деформироваться, что доставляет дискомфорт при ходьбе.

Кроме того, «ирландский мизинец» может выпирать в обуви, и поэтому ботинки будут быстрее изнашиваться.

В самых тяжелых случаях «ирландский мизинец» может приводить к развитию язв, после которых есть риск ампутации.

#здоровье
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