Очищаем кухню от вездесущего микропластика: 5 вещей, от которых срочно стоит избавиться

Вездесущий микропластик

Микропластик распространился настолько широко, что его очень сложно отследить. Частицы образуются в результате распада пластмасс. Их связывают с возникновением множества неприятных проблем - сердечными приступами, проблемами с фертильностью и даже онкологией, рассказывает Euronews.

Как показало исследование канадских ученых в 2019 году, в организм человека попадает до 52 000 частиц микропластика в год. Еще более шокирующими оказались результаты исследования университета Нью-Мексико: врачи проверили 23 человека и 47 домашних собак, и в организме всех, без исключения, микропластик обнаружился в заметных количествах. По данным немецкой экологической организации CleanHub, поисковые запросы достигли рекордно высокого показателя Google Trends — 100 баллов.

Эти вездесущие частицы широко распространены в окружающей среде, но существуют различные возможности хотя бы сократить их «потребление» организмом. А начать можно с собственной кухни.

Очищаем дом от микропластика

Как минимум пять источников микропластика обязательно присутствуют в вашем доме. Не верите? Но исследования подтверждают этот неприятный факт. Давайте посмотрим, чем их можно заменить: