Очищаем кухню от вездесущего микропластика: 5 вещей, от которых срочно стоит избавиться

Как минимум 5 основных источников микропластика привольно и по-хозяйски расположились в нашем доме, исподволь насыщая организмы всех членов семьи опасными крошечными частицами. Специалисты призывают заменить их.
Вездесущий микропластик
Микропластик распространился настолько широко, что его очень сложно отследить. Частицы образуются в результате распада пластмасс. Их связывают с возникновением множества неприятных проблем - сердечными приступами, проблемами с фертильностью и даже онкологией, рассказывает Euronews.
Как показало исследование канадских ученых в 2019 году, в организм человека попадает до 52 000 частиц микропластика в год. Еще более шокирующими оказались результаты исследования университета Нью-Мексико: врачи проверили 23 человека и 47 домашних собак, и в организме всех, без исключения, микропластик обнаружился в заметных количествах. По данным немецкой экологической организации CleanHub, поисковые запросы достигли рекордно высокого показателя Google Trends — 100 баллов.
Эти вездесущие частицы широко распространены в окружающей среде, но существуют различные возможности хотя бы сократить их «потребление» организмом. А начать можно с собственной кухни.
Очищаем дом от микропластика
Как минимум пять источников микропластика обязательно присутствуют в вашем доме. Не верите? Но исследования подтверждают этот неприятный факт. Давайте посмотрим, чем их можно заменить:
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Пластмассовые разделочные доски, согласно исследованию Американского химического общества (ACS), способны ежегодно подвергать человека воздействию до 79,4 миллиона частиц полипропилена. Доступная альтернатива - разделочные доски из закаленного стекла. Их предельно легко мыть, и они не содержат микропластика. А некоторые бренды предлагают не менее достойный вариант - разделочные доски из прочных бумажных волокон.
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Контейнеры для микроволновой печи из пластмассы могут выделять значительное количество микропластика в пищу при нагревании. В ходе исследования в университете Небраски в 2023 году ученые обнаружили до 4 миллионов микропластиковых частиц на квадратный сантиметр в некоторых пластиковых упаковках для детского питания, помеченных, как пригодные для микроволновок. Ученые обнаружили, что эти частицы убивают до 75% клеточных культур почек.
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Кубики льда из пластмассовых лотков вполне способны стать "постоянным поставщиком" микропластика, как, впрочем, и вода из пластиковых бутылок. Исследований на эту тему, пишет HealthCentral, не так много, но ученые утверждают, что замораживание пластмасс может привести к вымыванию микропластика в воду, аналогично процессу при нагревании. Альтернативные варианты — лотки из пищевого силикона или нержавеющей стали. Кстати вода в последних гораздо быстрее превращается в лед.
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Бумажные стаканчики принято считать экологичной заменой пластиковых. Но в реальности, как ни абсурдно это звучит, они способствуют загрязнению окружающей среды микропластиком. Все просто: для соединения бумажных деталей применяется герметик, обычно состоящий на 10% из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). К тому же он еще и усложняет переработку бумажных стаканчиков, так как необходимо отделять слой ПЭВП от бумаги. А использование бумажных стаканчиков для горячих напитков, как оказалось, может привести к выделению целого ряда небезопасных химических веществ, включая фториды, хлориды, сульфаты и нитраты. Это еще в 2021 году показало исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Hazardous Materials. В качестве альтернативного варианта можно использовать емкость из нержавеющей стали - она не только не вредит окружающей среде, но и снижает воздействие микропластика.
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Чайные пакетики. Вы знаете, из чего они изготавливаются? Многие - из неэкологичного полипропиленового пластика, но даже бумажные пакетики могут содержать следы пластика в уплотнителе. В исследовании 2023, опубликованном Университетом медицинских наук Доу, говорится, что горячая вода во время заваривания чая может высвободить миллионы частиц микропластика из пакетиков — до 3,1 млрд в одной чайной чашке. Кроме того чайные пакетики могут содержать и другие вредные вещества: соединения фтора, мышьяк, соли радия, алюминий, медь, свинец, ртуть, кадмий, барий и нитраты. Но к счастью существуют экологичные альтернативы для заваривания чая, например, использование чугунного заварочного чайника или металлического ситечка. Организация Plastic Pollution Coalition даже рекомендует использовать хлопковые чайные пакетики или процеживать чай через натуральную ткань.
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