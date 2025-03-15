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Садовые хитрости: 9 золотых советов 0

Люблю!
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Садовые хитрости: 9 золотых советов
ФОТО: Freepik

Несколько очень полезных советов, которые помогут увлечённым садоводам создать на даче свой маленький рай.

1. Хотите вырастить сладкие помидоры? Используйте пищевую соду

Сбрызгивайте землю вокруг томатов раствором пищевой соды раз в неделю. Она может стать прекрасным удобрением благодаря своему свойству делать почву нейтральной.

2. Не нравятся неэкологичные пластиковые горшки для цветов? Сделайте свои из туалетной бумаги

Сделайте несколько прорезей на картонном рулоне от туалетной бумаги, чтобы его можно было легко сложить. Затем осталось лишь насыпать туда грунта и посадить семена.

3. Одолели слизни на огороде? Вам на помощь придёт пиво

Оставьте на ночь блюдце, наполненное пивом, желательно тёмным, в местах большего скопления слизней. Они являются большими любителями этого напитка, и после такого застолья быстро погибают.

4. Вырастите сельдерей в домашних условиях

Обрежьте у купленного в магазине сельдерея черешки и поместите оставшуюся кочерыжку в маленькую ёмкость с содой. Поставьте сельдей туда, где на него будет падать солнечный свет. Когда у сельдерея начнут в центре прорастать свежие листья, а снизу – корешки, значит пора высаживать его в землю.

5. Фильтр для горшка с цветком

Прежде чем заполнить горшок почвой, поместите на его дно бумажный фильтр от кофе. Он не позволит почве проникнуть через дренажные отверстия в горшке и создавать грязь.

6. Молотый кофе удобрит землю и отпугнёт насекомых

Когда растение минует фазу прорастания, посыпьте почву кофейным жмыхом.

7. Чтобы садовые инструменты не ржавели, храните их в песке

Чтобы садовые инструменты прослужили вам дольше, поместите их на хранение в ведро с песком.

8. Бумажное полотенце обеспечит растению постоянный полив

Если у вас нет возможности какое-то время поливать ваши саженцы, то скатайте бумажное полотенце, один конец которого опустите в стакан с водой, а остальную часть распределите по земле вокруг растений.

9. Полка для обуви для создания вертикального сада

Чтобы уберечь свои растения от вскапывания домашними животными, переместите их на стену.

#сад и огород
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