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Психологи назвали две причины, из-за которых человеку трудно найти свою вторую половинку 0

Люблю!
Дата публикации: 18.03.2025
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Психологи назвали две причины, из-за которых человеку трудно найти свою вторую половинку
ФОТО: Freepik

Почему люди не хотят вступать в отношения, предпочитая одиночество: объяснение психологов.

Эксперты говорят, что самая главная причина того, что в современном мире так много одиноких людей является разногласия жизненных целей и ценностей.

Например, если одни люди хотят строить отношения, создавать семьи и рожать детей, то у других совсем далекие от этого намерения, их интересуют путешествия, получение ярких эмоций и новых впечатлений, карьера или бизнес. И куча ответственности в виде семьи таким людям совсем не нужна.

А когда двое с разными взглядами на жизнь встречаются и пытаются построить отношения, происходит конфликт интересов, за которым следует разочарование, граничащее с депрессией, и такая пара неизбежно расходится.

По словам психологов за последнюю четверть века социальные ценности претерпели значительные трансформации, а это в свою очередь нарушило традиционные представления о создании семьи. Если еще два десятилетия тому назад создание семьи и рождение детей в возрасте 20-25 лет считалось общепринятой нормой, то сейчас молодежь хочет заниматься своим саморазвитием и карьерой или просто наслаждаться жизнью. Эмансипация и стремление к самореализации становятся приоритетными, что создает дополнительные сложности в построении личных отношений.

Второй причиной одиночества многих людей является страх повторить негативный опыт и снова пережить эмоциональную боль. По словам психологов, разочарование приходит тогда, когда люди переживают несколько кратковременных романов, хотя они рассчитывали на долгосрочные и стабильные романтические отношения.

Иногда даже после одного неудачного случая человек может думать, что все лжецы, желающие воспользоваться им, поэтому пытается отстраниться от романтического общения, чтобы обезопасить себя от разочарований и боли.

#психология # семья #мужчина и женщина
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