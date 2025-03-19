Почему нужно стирать постельное белье как можно чаще

Говорят, что треть своей жизни мы проводим во сне, это означает, что именно столько мы находимся в постели. Если вы проводите много времени в одном месте, важно убедиться, что это место чистое. Ваша постель полна многим, о чем вы даже можете не догадываться, и если вы не поддерживаете чистоту, то угроза для здоровья очень существенна. Что же в нашей постели?

Если бы у вас была возможность рассмотреть постель под микроскопом, вы наверняка бы были, как минимум, удивлены, а может быть и шокированы. Практически в каждой постели присутствуют пылевые клещи, которые являются микроскопическими организмами, питающимися мертвыми клетками кожи. Эта "мелочь" живет, умирает и воспроизводится на той постели, на которой вы спите, поэтому единственный шанс защитится от них – это регулярно стирать постельное белье.

В противном случае вы можете начать страдать от аллергии, а также у вас может заметно снизиться иммунитет.

Тем не менее, пылевые клещи – это не единственные обитатели нашей постели:

мертвые клетки кожи. Наше тело в день теряет около миллиона клеток кожи, поэтому некоторые из них "уходят" в процессе сна. К сожалению, мертвые клетки кожи – это любимая еда пылевых клещей.

масла. Наше тело вырабатывает во время сна естественные масла, которые, конечно же, в конечном итоге, остаются на постельном белье.

пот. Если вам слишком жарко ночью, то естественно для того, чтобы охладиться наше тело потеет.

телесные жидкости. Слюна, кровь, моча и биологические жидкости от половых сношений – все остается на простыни.

крошки еды. Если вам вдруг захотелось закусить, лежа в постели, то наверняка маленькие частички пищи останутся на простыне, которые так и просятся быть съеденными пылевыми клещами.

Как часто следует стирать постельное белье?

Если вы стираете постель раз в месяц, то даже не думайте делать это реже. По крайней мере, следует стирать его раз в 2 недели, самый идеальный вариант – это каждую неделю. Что касается подушек, то их нужно стирать хотя бы 2 раза в год, поскольку подушки могут содержать плесень, дрожжи и бактерии, из-за которых развивается диарея, астма и бронхит. Если вы никогда не стирали подушку, то следует задуматься над покупкой новой.

Стоит отметить, что если вы ухаживаете за больным человеком, то следует менять постельное белье ежедневно, чтобы человек не спал в полной микробов кровати. Если вы не можете менять белье каждый день, то хотя бы меняйте ежедневно наволочки.

Как стирать постельное белье?

Чтобы содержать свои постельные принадлежности в чистоте важно знать, как правильно его стирать.

1. Простыни и пододеяльники

стирайте их в горячей мыльной воде и дайте высохнуть на сушилке;

не стирайте их вместе с одеждой;

если на простынях есть пятна, то выведите их специальным средством перед стиркой;

для того, чтобы естественным образом отбелить белые простыни добавьте в воду 1/4 стакана лимонного сока;

используйте средние и низкие температуры при стирке и сушке, так как высокая температура может ослабить волокна ткани.

2. Одеяла

шерстяные одеяла нужно стирать в холодной воде, а при сушке расположить их на самом низком уровне сушилки;

электрические одеяла не стоит отдавать в химчистку, поскольку растворители могут повредить проводку;

если вы не хотите часто стирать одеяло, то между стирками очищайте его вакуумным пылесосом от пыли и волокон;

проследите, чтобы перед стиркой на одеяле не было никаких поврежденных швов.

3. Пледы и покрывала

проверьте перед стиркой плед на то, линяет ли он или нет. Если да, то лучше отдать его в химчистку; стирайте пледы в холодной воде и сушите при очень низкой температуре. Или же повесьте на бельевую веревку и дайте высохнуть на воздухе.

4. Наволочки