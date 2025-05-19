Зелёный заряд бодрости и защиты: чем полезна спаржа

Спаржа или аспарагус – это овощ семейства спаржевых, который растет как многолетнее травянистое растение. Она неприхотлива и может расти на одном месте более 20 лет. Она обладает многими полезными свойствами для организма и напоминает вкус сладковатого молодого гороха с нотками зелени.

Эксперт: Кирра Браун, диетолог

Спаржа – это не просто вкусный гарнир, а настоящее сокровище для вашего здоровья. Она может стать вашим союзником в борьбе с лишним весом, защитить от неприятных инфекций, позаботиться о женском и мужском здоровье и даже улучшить ваше эмоциональное состояние.

Состав спаржи

органические кислоты и крахмал;

моносахариды и дисахариды;

зола и клетчатка;

железо, натрий, кальций и магний;

фосфор;

большое количество воды;

витамины К и РР;

токоферол и тиамин;

рибофлавин и ретинол;

витамин С;

фолиевая кислота;

пиридоксин;

ниацин;

кумарин;

сапонин.

Это диетический низкокалорийный продукт, очень хорошо усваиваемый организмом.

Основные преимущества спаржи

Помогает с понижением веса

Предотвращает инфекции мочевыводящих путей

Снабжает антиоксидантами

Содержит витамин Е

Помогает поддерживать нормальное АД

Нормализует сердечный ритм и служит профилактикой инфарктов.

Укрепляет сосудистые стенки и препятствует развитию инсультов

Снижает уровень глюкозы в крови

Омолаживает организм

Позитивно влияет на зрение

Положительно влияет на нервную систему и деятельность мозга.

Кому нельзя есть спаржу

людям с аллергией на продукт;

с болезнями желудочно-кишечного тракта (язва желудка и двенадцатиперстной кишки);

при цистите;

при простатите;

при суставном ревматизме;

детям до 2-х лет.

Как готовить спаржу

Молодые побеги можно употреблять в сыром виде. Готовить лучше всего на пару, в воде проварив 2 минуты, запекать или готовить на гриле. Из спаржи делают изысканные закуски, салаты, супы, гарниры, добавляют в открытые пироги и торты, фритаты и другие легкие блюда.

При выборе дорогостоящего продукта обращайте внимание, чтобы ее срезы были твердыми и сухими, а иголочки плотными. Сезон аспарагуса короткий, поэтому старайтесь употреблять больше, пока есть такая возможность.

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Источник: health.hochu