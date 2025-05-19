Зелёный заряд бодрости и защиты: чем полезна спаржа

Спаржа или аспарагус – это овощ семейства спаржевых, который растет как многолетнее травянистое растение. Она неприхотлива и может расти на одном месте более 20 лет. Она обладает многими полезными свойствами для организма и напоминает вкус сладковатого молодого гороха с нотками зелени.
Эксперт: Кирра Браун, диетолог
Спаржа – это не просто вкусный гарнир, а настоящее сокровище для вашего здоровья. Она может стать вашим союзником в борьбе с лишним весом, защитить от неприятных инфекций, позаботиться о женском и мужском здоровье и даже улучшить ваше эмоциональное состояние.
Состав спаржи
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органические кислоты и крахмал;
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моносахариды и дисахариды;
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зола и клетчатка;
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железо, натрий, кальций и магний;
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фосфор;
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большое количество воды;
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витамины К и РР;
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токоферол и тиамин;
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рибофлавин и ретинол;
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витамин С;
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фолиевая кислота;
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пиридоксин;
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ниацин;
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кумарин;
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сапонин.
Это диетический низкокалорийный продукт, очень хорошо усваиваемый организмом.
Основные преимущества спаржи
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Помогает с понижением веса
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Предотвращает инфекции мочевыводящих путей
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Снабжает антиоксидантами
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Содержит витамин Е
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Помогает поддерживать нормальное АД
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Нормализует сердечный ритм и служит профилактикой инфарктов.
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Укрепляет сосудистые стенки и препятствует развитию инсультов
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Снижает уровень глюкозы в крови
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Омолаживает организм
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Позитивно влияет на зрение
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Положительно влияет на нервную систему и деятельность мозга.
Кому нельзя есть спаржу
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людям с аллергией на продукт;
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с болезнями желудочно-кишечного тракта (язва желудка и двенадцатиперстной кишки);
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при цистите;
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при простатите;
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при суставном ревматизме;
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детям до 2-х лет.
Как готовить спаржу
Молодые побеги можно употреблять в сыром виде. Готовить лучше всего на пару, в воде проварив 2 минуты, запекать или готовить на гриле. Из спаржи делают изысканные закуски, салаты, супы, гарниры, добавляют в открытые пироги и торты, фритаты и другие легкие блюда.
При выборе дорогостоящего продукта обращайте внимание, чтобы ее срезы были твердыми и сухими, а иголочки плотными. Сезон аспарагуса короткий, поэтому старайтесь употреблять больше, пока есть такая возможность.
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Источник: health.hochu
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