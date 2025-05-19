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Зелёный заряд бодрости и защиты: чем полезна спаржа 1 246

Люблю!
Дата публикации: 19.05.2025
BB.LV
Зелёный заряд бодрости и защиты: чем полезна спаржа

Спаржа или аспарагус – это овощ семейства спаржевых, который растет как многолетнее травянистое растение. Она неприхотлива и может расти на одном месте более 20 лет. Она обладает многими полезными свойствами для организма и напоминает вкус сладковатого молодого гороха с нотками зелени.

Эксперт: Кирра Браун, диетолог

Спаржа – это не просто вкусный гарнир, а настоящее сокровище для вашего здоровья. Она может стать вашим союзником в борьбе с лишним весом, защитить от неприятных инфекций, позаботиться о женском и мужском здоровье и даже улучшить ваше эмоциональное состояние.

Состав спаржи

  • органические кислоты и крахмал;

  • моносахариды и дисахариды;

  • зола и клетчатка;

  • железо, натрий, кальций и магний;

  • фосфор;

  • большое количество воды;

  • витамины К и РР;

  • токоферол и тиамин;

  • рибофлавин и ретинол;

  • витамин С;

  • фолиевая кислота;

  • пиридоксин;

  • ниацин;

  • кумарин;

  • сапонин.

Это диетический низкокалорийный продукт, очень хорошо усваиваемый организмом.

Основные преимущества спаржи

  • Помогает с понижением веса

  • Предотвращает инфекции мочевыводящих путей

  • Снабжает антиоксидантами

  • Содержит витамин Е

  • Помогает поддерживать нормальное АД

  • Нормализует сердечный ритм и служит профилактикой инфарктов.

  • Укрепляет сосудистые стенки и препятствует развитию инсультов

  • Снижает уровень глюкозы в крови

  • Омолаживает организм

  • Позитивно влияет на зрение

  • Положительно влияет на нервную систему и деятельность мозга.

Кому нельзя есть спаржу

  • людям с аллергией на продукт;

  • с болезнями желудочно-кишечного тракта (язва желудка и двенадцатиперстной кишки);

  • при цистите;

  • при простатите;

  • при суставном ревматизме;

  • детям до 2-х лет.

Как готовить спаржу

Молодые побеги можно употреблять в сыром виде. Готовить лучше всего на пару, в воде проварив 2 минуты, запекать или готовить на гриле. Из спаржи делают изысканные закуски, салаты, супы, гарниры, добавляют в открытые пироги и торты, фритаты и другие легкие блюда.

При выборе дорогостоящего продукта обращайте внимание, чтобы ее срезы были твердыми и сухими, а иголочки плотными. Сезон аспарагуса короткий, поэтому старайтесь употреблять больше, пока есть такая возможность.

Важно

Вся информация медицинской тематики и информация, касающаяся здоровья, размещенная на сайте Хочу.ua, имеет исключительно информационный характер и не является медицинскими советами. Любые советы медицинского характера, в частности по приему тех или иных препаратов, может давать только специалист. Если у вас возникли проблемы со здоровьем, обратитесь к врачу.

Источник: health.hochu

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Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го мая

    Вопрос к автору.

    А каким образом спаржа: "Нормализует сердечный ритм"?

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